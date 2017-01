ArisGlobal verzeichnet eine wachsende Kundenbasis für die Arzneimittelsicherheits- und Risikomanagementplattform agBalance

Unternehmen greifen zur Signalerkennungs- und

Risikomanagementlösung für nahtlose Integration, durchgängiges

ArisGlobal, ein führender Anbieter cloudbasierter Softwarelösungen

für die Biowissenschaften, zählt vier neue Kunden zu den Anwendern

seiner integrierten Sicherheitsintelligenz-, Signalmanagement- und

Risikomanagementplattform agBalance

(http://www.arisglobal.com/safety-and-risk-management/agbalance/).



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/448785/ArisGlobal_Logo.jpg

Unternehmen entscheiden sich aufgrund einer Reihe von Faktoren für

die Einführung von agBalance: die einfache Integration in bestehende

Sicherheitssysteme, die Fähigkeit zur Bewältigung komplexer

Managementprozesse und gesetzlicher Anforderungen, der zunehmende

Fokus auf Risikomanagementplanung und Bewertung der Wirksamkeit sowie

- VIDEO: agBalance von ArisGlobal (http://www.arisglobal.com/arisglo

bals-agbalance-risk-management-solution/) | Weitere Informationen

(http://www.arisglobal.com/safety-and-risk-management/agbalance/)



"In der heutigen digitalen Welt benötigen Unternehmen angesichts

des anhaltenden Fokus auf Patientensicherheit und eines zunehmend

restriktiven regulatorischen Umfelds eine intelligente Plattform, die

ihren Sicherheitsabteilungen ermöglicht, Informationen auf möglichst

effektive und effiziente Weise zu verwalten," sagte Sharad Prakash,

Vizepräsident, Safety Analytics and Risk Management bei ArisGlobal.

"agBalance ermöglicht ein durchgängiges

Sicherheitssignal-Lebenszyklusmanagement durch systematische

Prozesse, wodurch gut umgesetzte Risikominimierungsstrategien (http:/

/www.arisglobal.com/in-digital-age-pharmacovigilance-must-find-ways-t

Ein hochrangiger europäischer Pharmakonzern sah sich vor zahllosen

Problemen, einschließlich der Integration seiner

Arzneimittelsicherheits- und Signalerkennungsplattform, der

Unfähigkeit, von Quellen an Empfehlungen gehende Signale zu

verwalten, und der Komplexität bei der Erstellung dringender

Geschäfts- und Compliance-Berichte. Nach sorgfältiger Auswertung

befand der Konzern, dass agBalance für seine aktuellen und künftigen

Anforderungen im Bereich der Signalerkennung und des

Eine europäische, national zuständige Behörde wählte agBalance für

die intuitive Benutzeroberfläche und stabile Workflow-Engine der

Plattform aus, um Signalerkennungs- und Managementaktivitäten zu

Ein mittelständiges, in den USA angesiedeltes Pharmaunternehmen

stellte fest, dass die Lösung hinsichtlich der Integration eines

Arzneimittelsicherheitssystems, aufgrund ihrer Fähigkeit, über alle

Sicherheitsquellen hinweg auf umfassende

Arzneimittelüberwachungsanalysen zuzugreifen, und aufgrund der

integrierten Komponente zur Risikomanagementplanung und -verteilung,

mit der Anforderungen auf regionaler und auf Länderebene unterstützt

In Japan wünschte ein führendes Pharmaunternehmen die Integration

mit seinen bestehenden Arzneimittelsicherheitssystemen für lokale und

ausländische Berichte über Nebenwirkungen und die Fähigkeit, Daten

aus mehreren Quellen zu analysieren; dies alles in einer Lösung, die

auf die komplexen Signalmanagementprozesse des Unternehmens reagieren

"Das weltweite Interesse an agBalance unterstreicht die Bedeutung,

die Strategien für proaktive Sicherheitsüberwachung und

strukturiertes Risikomanagement für Organisationen haben," fügte

Informationen zu ArisGlobal



Die cloudbasierten Lösungen von ArisGlobal ermöglichen die

weltweite Arzneimittelentwicklung und die Erfüllung gesetzlicher

Auflagen in den Biowissenschaften und im Gesundheitswesen. Die

Cloud-Plattform des Unternehmens unterstützt den gesamten

Lebenszyklus, einschließlich klinische Entwicklung, regulatorische

Angelegenheiten, Pharmakovigilanz und medizinische Kommunikation.

Hunderte von Arzneimittel- und Geräteherstellern,

Auftragsforschungsinstituten und Zulassungsbehörden nutzen die

fortschrittlichen technologischen Lösungen von ArisGlobal, die

Software für das Management von Zulassungsinformationen, Strategien

zur Risikobeurteilung und -minimierung, medizinischen Informationen

und für das Management klinischer Studien umfassen, um die Erfüllung

gesetzlicher Auflagen zu ermöglichen, Risiken zu minimieren und die

operative Wirksamkeit zu verbessern. ArisGlobal hat seine

Firmenzentrale in den Vereinigten Staaten und betreibt regionale

Niederlassungen in Europa, Indien und Japan. Besuchen Sie

arisglobal.com (http://www.arisglobal.com) oder folgen Sie ArisGlobal

auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/aris-global) und

Chad Kurz | +1-609-360-4067 | ckurz(at)arisglobal.com



Original-Content von: ArisGlobal, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ArisGlobal

Stadt: Chicago





