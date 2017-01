Rockstone Research: MGX extrahiert Lithium aus Ölabwässer und beginnt monumentale Integration der Ölindustrie



Laut heutiger Pressemitteilung hat MGX Minerals Inc. (CSE: XMG; Frankfurt: 1MG; WKN: A12E3P) damit begonnen, ihre Pläne erfolgreich auszuführen und konnte erstmals offiziell Lithiumcarbonat produzieren. Die Pilotanlage soll in den nächsten Wochen fertiggestellt und optimiert werden, woraufhin der Bau einer kommerziellen Verarbeitungsanlage stattfinden soll, sofern die Ergebnisse aus der Pilotanlage dies rechtfertigen. Angesichts der schnellen Fortschritte könnte MGX zu einer der besten Lithiumaktien 2017 werden.



Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von $28 Mio. CAD ist MGX das einzige bekannte Lithiumunternehmen, das ihre spaltende ("disruptive") Vision umsetzt, um Alberta auf die Lithiumproduktionskarte zu bringen. Die Provinz ist nicht nur reich an Öl und Gas, sondern auch an Lithium und anderen Mineralen, die im Abwasser vorkommen und ein Nebenprodukt aus der Öl- und Gasproduktion sind. MGX plant, recht schnell vom Pilotanlagenprojekt im ersten Quartal 2017 zu einem kommerziellen Projekt unter Vollauslastung im dritten Quartal aufzusteigen.



Der vollständige Report kann mit folgenden Links eingesehen werden:



Deutsch:

http://rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/2242-MGX-extrahiert-Lithium-aus-Oelabwaesser-und-beginnt-monumentale-Integration-der-Oelindustrie



Englisch:

http://rockstone-research.com/index.php/en/research-reports/2238-MGX-Extracts-Lithium-from-Oil-Wastewater---Begins-Monumental-Integration-with-Big-Oil



MGX Minerals Inc.



MGX Minerals Inc.



MGX is involved in the acquisition and exploration of industrial mineral properties in Western Canada. MGX has the right to acquire a 100% interest in the Driftwood Creek Magnesite Property located in the Golden mining district in southeast British Columbia. In addition to Driftwood Creek, MGX holds a portfolio of magnesite exploration properties in British Columbia. MGX's wholly owned subsidiary, Manto Gold Corp., is engaged in gold exploration and holds a right to acquire a 100% interest in the 10,000 ha. Fran Gold Property, located 20km southwest of Mount Milligan in central British Columbia.





