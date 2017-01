XXL Ferienhäuser in der Eifel: Ein guter Service für einen gelungenen Aufenthalt

Genießen Sie ein Gefühl der inneren Ruhe und des Innehaltens. Die Hektik des Alltags hinter sich zu lassen und Ruhe und Kraft zu tanken an einem der kleinsten Orte Deutschlands - Zweifelscheid in der Eifel - , dort wo die Uhren noch anders ticken. Dem Himmel ganz nah zu sein, umgeben von Wald - einfach die Seele baumeln lassen.

XXL Eifel Ferienhäuser

(firmenpresse) - Die großen Ferienhäuser ist der Südeifel sind für einen komfortablen Wohnraum sowie einen guten Service für seine Gäste bekannt. Mit dem Ferienangebot in der Eifel werden hohe Maßstäbe gesetzt, um die Gäste zufrieden zu stellen. Hier die wichtigsten Fakten zu dem Angebot:



Urlauber kennen die Eifel Ferienhäuser Engelsdorf als eine beliebte Unterkunft für Ferien in der Südeifel. Dieser Ruf wurde sich in langjähriger Arbeit und guten Service erarbeitet. Mit komfortablen und gut eingerichteten Zimmern untermauern die Besitzer ihren Anspruch. Die Gäste waren bisher vollkommen zufrieden mit der Unterkunft, dem Komfort und freundlichen Service.



Die modern eingerichteten großen XXL Ferienhäuser wurden zwischen 2013 und 2015 renoviert. Zwei nebeneinander liegende separate Ferienhäuser bieten Platz für über 50 Personen auf 580 m² mit einem 3000 m² großen Grundstück und Garten. Eine Gäste Lounge kann für Stehempfänge, Geburtstage, private Anlässe und Betriebsfeiern genutzt werden.



Auf der Homepage www.eifel-ferienhaus.reisen/ sind weitere Informationen über die Ferienhäuser verfügbar. Außerdem kann eine Buchung direkt online vorgenommen werden.



Christian Faust, Besitzer der Eifel Ferienhäuser Engelsdorf, äußert sich zu seinen Ferienhäusern: "Bei uns stehen unsere Gäste ganz klar im Fokus. Wir achten auf einen gehobenen Komfort und einen guten Service wodurch wir unsere Gäste einen angenehmen Aufenthalt garantieren. Gern geben wir auch Tipps zu Ausflugsmöglichkeiten in der schönen Südeifel."







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.eifel-ferienhaus.reisen



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Eifel XXL Ferienhäuser von Christian Faust sind ein beliebtes Ziel für Urlaube in der Südeifel. Für viele Sportgruppen, Orchester- oder Jugendfreizeiten steht ein jährlicher Ausflug in den gemeinsamen Urlaub an. Unsere Ferienhäuser eignen sich besonders für größere Gruppen und bieten ideale Voraussetzungen für gemeinsame erholsame Tage. Für Familienfeiern, Betriebsfeiern, Hochzeiten oder sonstige Feiern sind wir mit einer Platzkapazität von bis zu 50 Personen bestens geeignet. Mit unseren Übernachtungsangeboten bieten wir Ihnen die ideale Ergänzung zur Feier.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Eifel Ferienhäuser Christian Faust

Leseranfragen:

Eifel Ferienhäuser Südeifel

Christian Faust

Engelsdorf 2-4

54673 Zweifelscheid-Engelsdorf

Telefon: 06564 9666786

Email: faust(at)faust.mobi

Datum: 03.01.2017 - 18:27

Sprache: Deutsch

News-ID 1440999

Anzahl Zeichen: 1908

Kontakt-Informationen:

Firma: Eifel Ferienhäuser Christian Faust

Ansprechpartner: Christian Faust

Stadt: Zweifelscheid

Telefon: 06564 9666786



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 03.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 93 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung