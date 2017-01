Allg. Zeitung Mainz: Gut (m)essbar / Kommentar von Christian Matz zum Ernährungsreport

(ots) - Der Ernährungsreport enthält neben einer Reihe von

Widersprüchen, Allgemeinplätzen und eher als Beilagen zu

betrachtenden Schmankerln (Beispiel: Westdeutsche naschen häufiger

als Ostdeutsche) auch Aussagen, die als echte Handlungsaufforderung

an die Politik zu verstehen sind. Zu den Widersprüchen, die die

Befragung aufdeckt, gehört die Tatsache, dass zwar die meisten

Deutschen leckeres und gesundes Essen haben wollen - aber nur die

wenigsten bereit sind, dafür auch selbst Hand anzulegen. Sprich: Nur

eine Minderheit will sich an den Herd stellen und dafür Sorge tragen,

dass auch wirklich etwas Frisches auf den Teller kommt. Selbst kochen

gilt als zu aufwändig und - häufig völlig zu Unrecht - zu teuer. Zu

den Allgemeinplätzen der Studie gehört die Erkenntnis, dass die

meisten Befragten Wert auf eine schnelle Zubereitung legen und

besonders die jüngeren eine Fertigpizza und sonstiges Fast Food

bevorzugen. Hier wiederum schließt sich der Kreis zu den Teilen des

Reports, denen die Politik tatsächlich starke Beachtung schenken

sollte. Denn die Grundlagen für ein in mehrfacher Hinsicht gesundes

Verhältnis zum Essen werden zu Hause, im Kindergarten und in der

Schule gelegt. Deshalb ist es zunächst einmal zwingend geboten, dass

für das Essen in den Mensen in allen Bundesländern verbindliche

Qualitätsstandards eingeführt werden - wie von der großen Mehrheit

der Befragten gefordert. Und: Das Thema Ernährung muss auch in

Lehrplänen stärker behandelt werden. Da viele Eltern offenbar nicht

willens oder in der Lage sind, ihren Kindern das Nötige mit auf den

Weg zu geben, müssen andere dieses Defizit ausgleichen.







Pressekontakt:

Allgemeine Zeitung Mainz

Andreas Trapp

Newsmanager

Telefon: 06131/485980

online(at)vrm.de



Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell





Dies ist eine Pressemitteilung von

Allgemeine Zeitung Mainz

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.01.2017 - 18:03

Sprache: Deutsch

News-ID 1441000

Anzahl Zeichen: 2054

Kontakt-Informationen:

Firma: Allgemeine Zeitung Mainz

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 92 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung