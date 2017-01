Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Wirtschaft



Investor plant auch Produktion im ehemaligen Fricopan-Backwerk

(ots) - Das stillgelegte Fricopan-Backwerk in Klötze

(Altmark) hat einen neuen Besitzer. Die Paradiesfrucht GmbH aus dem

benachbarten Salzwedel übernimmt Grundstück und Gebäude. "Wir wollen

die umfangreichen Tiefkühllager in Klötze nutzen, um unsere Waren

einzulagern", sagte Paradisfrucht-Chef Bernd Wiesner der in Halle

erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). Er denkt

auch darüber nach, später Produktion anzusiedeln. Zunächst sollen am

Standort rund 20 Mitarbeiter tätig sein.



Die Firma Paradiesfrucht ist nach eigenen Angaben ein führender

Anbieter im Bereich der Gefriertrocknung in Europa. Im Stammwerk mit

170 Mitarbeitern werden vom Apfel bis zur Zitrone vielerlei Früchte

getrocknet, die später in Frühstücksmüsli oder Schokoladen zu finden

sind. Die Ficopan-Mutter Aryzta hatte das Backwerk Ende August

geschlossen. 500 Mitarbeiter verloren ihren Job. Gleichzeitig baut

Aryzta eine 100 Millionen Euro teure Fabrik in Eisleben

(Mansfeld-Südharz) auf und verlagerte einen Teil der Produktion aus

Klötze. Der Neubau wird mit fünf Millionen Euro vom Land gefördert.

Das sorgte für eine heftige politische Diskussion über den Umgang mit

Fördermitteln.







