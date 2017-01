Die lineare Gesichtsvermessung für die optimale Frisur

DIE LINEARE GESICHTSVERMESSUNG –

wer dachte, Schönheit sei Geschmackssache, irrt! Es gibt knallharte Formeln...



(firmenpresse) - Ein Problem, das Frauen und Männer gleichermaßen betrifft: Unabhängig davon, welche Farbe, Struktur oder Fülle das Haar hat, wirft es über kurz oder lang die Frage auf "Was tun, damit es besser zu einem passt?", Die diesbezüglichen Möglichkeiten reichen vom Locken bis zum Legen, vom Glätten bis zur Glatze und vom Färben bis zum Föhnen. Die Entscheidung, welche der genannten Maßnahmen die bessere Wahl ist, muss man ab sofort nicht mehr alleine fällen und auch nicht alleine vom Fachwissen des Friseurs abhängig machen - denn mit dem HairstyleFinder von Sastre steht eine Software zur Verfügung, die in Kopfsachen kompetent berät.



Jeder Mensch hat zwei völlig Unterschiedliche Körperhälften und somit auch zwei unterschiedliche Gesichtshälften. Zu erkennen ist dies an der Augenhöhe, den Nasenflügel, der Nasolabialfalte und an den Mundwinkeln. An diesen Merkmalen ist zu erkennen, wie unterschiedlich ein Gesicht geschnitten ist. Welche Seite wir für einen Scheitel wählen sollten oder wie der Pony getragen werden kann. Weitere Gestaltungsprinzipien, die bei der Entwicklung eines neuen Stylings berücksichtigt werden sollten, sind die Gesichtsform, die horizontalen und vertikalen (A) Symmetrien, sowie der Spannungsbogen der Augenbrauen.

Diese Fachkenntnis beruht nicht nur auf der jahrelangen Erfahrungen des Teams von Sastre, sondern sind das Ergebnis wissenschaftlicher Untersuchungen über die menschliche Physiognomie. Sastre macht sich diese Grundprinzipien zunutze und hat den HairstyleFinder entwickelt. Ein Programm, das die individuellen Gesichts-Merkmale anhand zuvor eingescannter Fotos erkennt, auswertet und dem Typ entsprechende Frisuren-Vorschläge macht. Die darauf basierende Auswertung beinhaltet Frisuren-Vorschläge für unterschiedliche Haarlängen sowie eine Beschreibung für den mit der Umsetzung beauftragten Coiffeur.

Der HairstyleFinder lässt sich auch außerhalb der Geschäftsräume bzw. der Internetseite von Sastre nutzen. Er kann von jedem Friseur Salon eingesetzt werden, der sich für diese Anwendung interessiert. Erste Friseure die mit dem HairstyeFinder in der Frisuren und Typberatung arbeiten befinden sich in Berlin, Frankfurt am Main und Kaufbeuren (Bayern).









