Die Tony Elumelu Foundation lädt zu Bewerbungen für die Teilnahme an der 3. Runde des Unternehmerprogramms ein

2.000 UNTERNEHMER UND STEIGEND



Afrikas größtes Gründerzentrum, die Tony Elumelu Foundation (TEF),

nimmt nun Bewerbungen afrikanischer Unternehmer an, deren

Geschäftsideen Afrika verändern könnten.



Das Bewerbungsportal ist geöffnet, Berwebungen werden bis 1. März

2017 um Mitternacht WAT angenommen. Um sich zu bewerben, füllen Sie

bitte die Online-Bewerbung aus unter

http://www.tonyelumelufoundation.org/programme.



Erfolgreiche Bewerber nehmen an der dritten Runde des TEF

Entrepreneurship Programme (Unternehmerprogramm) teil, TEFs

Verpflichtung, 10.000 afrikanische Unternehmer aus allen Ländern

Afrikas 10 Jahre lang mit einem Budget von 100 Millionen USD zu

schulen, als Mentoren zu betreuen und zu finanzieren. Seit Beginn des

Programms im Jahr 2015 wurden fast 2.000 Unternehmer gefördert und

auf dem ganzen Kontinent Hunderte von Stellen geschaffen.



Das Programm stellt Hilfsmittel bereit, die für den

Unternehmenserfolg entscheidend sind, darunter:



- Schulung: 12 Wochen Intensivschulung über Unternehmensgründung

und Geschäftsführung



- Mentoring: Erfolgreiche Bewerber werden von einem Mentor bei der

Erstellung eines soliden Geschäftsplans betreut



- Startkapital: 5.000 USD Startkapital, das nicht zurückgezahlt

werden muss, und Zugriff auf ein Wandeldarlehen von 5.000 USD.



Der Gründer von TEF, Multiunternehmer und Philantrop Tony O.

Elumelu, CON, sagte:



"Unser Programm ist eine bewusste Initiative, um Glück zu

institutionalisieren und wesentliche Elemente für das geschäftliche

Wachstum der nächsten Generation von Unternehmensführern in Afrika

bereitzustellen. Es ist eine Demonstration meines Vertrauens in die

Fähigkeiten dieser Generation, das Bild Afrikas zu verändern, weg von

einer durch Krankheit und Armut geprägten Geschichte und hin zu



Unternehmertum und neuen Chancen. Verbreiten Sie die Nachricht: Wir

benötigen die besten und intelligentesten Unternehmer Afrikas. Ihre

Ideen werden Afrika verändern."



1.000 Unternehmer werden ausgewählt auf Basis der Tragfähigkeit

ihrer jeweiligen Geschäftsidee, darunter: Marktchance, finanzielles

Verständnis, Skalierbarkeit sowie Führung und unternehmerische

Kompetenz, die in der Bewerbung zum Ausdruck kommen.



Voraussetzungen für die Teilnahme:



1. Das Unternehmen muss seinen Sitz in Afrika haben

2. Das Unternehmen muss gewinnorientiert arbeiten

3. Das Unternehmen muss 0 bis 3 Jahre alt sein

4. Die Bewerber müssen mindestens 18 Jahre alt sein und ihren

rechtlichen Wohnsitz in einem afrikanischen Land haben oder Bürger

eines Landes in Afrika sein



Der CEO der Foundation, Parminder Vir OBE, sagte:



"Wir ermutigen Frauen, Personen, die Französisch, Arabisch oder

Portugiesisch sprechen, und Menschen mit Geschäftsideen aus allen

Regionen Afrikas, sich zu bewerben. Unsere 2.000 Alumni sind bereits

dabei, ihr Geschäft auszubauen und ihren Lebensstandard zu

verbessern. Wenn Sie ein Geschäft oder eine Idee haben, die etwas

verändert, dann haben wir eine Chance für Sie."



Um nähere Informationen zu erhalten oder um sich zu bewerben,

gehen Sie auf: http://tonyelumelufoundation.org/programme/faqs/







Datum: 03.01.2017 - 18:30

