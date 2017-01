Lausitzer Rundschau: Zeitweiligökologisch



Windkraftrekord setzt Braunkohlekraftwerken zu

(ots) - Strom verbrauchen und dafür Geld bekommen: Was für

Verbraucher wie Unfug klingt, wird heute wieder Praxis im

europäischen Stromhandel sein - leider! Wenn nämlich Wintersturm

"Axel" über Deutschland fegt, liefern Tausende Windräder auch in

Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg zeitweilig riesige Mengen

Ökostrom. Eine feine Sache, wenn das Wörtchen "zeitweilig" bloß nicht

wäre. Der eisige Wintersturm wird das Leitstellenpersonal in den

Kraftwerken Jänschwalde, Boxberg und Schwarze Pumpe zum Schwitzen

bringen. Sie müssen ihre Meiler drosseln und teilweise vom Netz

nehmen, um Platz zu schaffen in den Leitungen für den Sturmstrom aus

dem Norden. Das ist schwierig und wäre vor Jahren technisch undenkbar

gewesen. Trotzdem ist es beruhigend, dass wir Normalverbraucher nicht

im Dunkeln sitzen, wenn sich der stürmische "Axel" verzogen hat, und

uns trübes Winterwetter nächste Woche in der Lausitz deprimiert. Dann

kommt der meiste Strom wieder aus Jänschwalde, Boxberg und Schwarze

Pumpe - zum Glück.







Datum: 03.01.2017 - 19:30

