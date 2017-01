ALLDATA unterzeichnet Vereinbarung über eine bevorzugte Vertriebspartnerschaft mit Euro Car Parts

ALLDATA erweitert seine Präsenz im Vereinigten Königreich durch eine

Vereinbarung über eine bevorzugte Vertriebspartnerschaft mit Euro Car Parts, um

das starke Wachstum und die enorme Marktnachfrage nach Original-Diagnose- und

KÖLN, Deutschland, Jan. 03, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- ALLDATA Europe GmbH, eine

Tochtergesellschaft von ALLDATA LLC und einer der führenden Anbieter von

Original-Kfz-Reparaturinformationen und Lösungen für den professionellen Kfz-

Wartungs- und -Reparatursektor, hat die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit

Euro Car Parts (ECP) über den Vertrieb von ALLDATA Repair(®) durch das Euro Car

Diese Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem ALLDATA Europe seinen

Direktvertrieb im Vereinigten Königreich weiter ausbaut. "ALLDATA hat gezeigt,

dass ein Direktvertriebsmodell bei Kooperation mit wichtigen Branchenpartnern

einen einzigartigen Ansatz zur Betreuung von Kfz-Reparatur- und

-Diagnosewerkstätten darstellt", so Kevin Culmo, General Manager und Managing

Director bei ALLDATA Europe GmbH sowie Group Vice President bei ALLDATA LLC.

"Wir beobachten in ganz Europa eine starke Nachfrage nach umfassenden

Informationsquellen für die Bereiche Wartung, Diagnose und Reparatur. ALLDATA

Repair(®) erfüllt als einziges Produkt, das nicht redaktionell bearbeitete

Original-Herstellerreparaturdaten liefert, diesbezüglich alle Anforderungen. Wir

verfolgen eine offensive Roadmap, was die fortlaufende Bereitstellung neuer

Inhalte angeht, und wir können zusammen mit Euro Car sowohl Nutzen als auch

Qualität sicherstellen - und zwar von der Teilebestellung bis hin zum Einbau im

"Als Großbritanniens führender Distributor von Ersatzteilen mit mehr als

70.000 Bestellungen pro Tag von freien Werkstätten, Karosseriefachbetrieben und



Großkunden aus dem ganzen Vereinigten Königreich lautet unsere Mission, unseren

Kunden besten Service und höchste Qualität zu bieten", erklärt Martin Gray,

Chief Executive Officer bei Euro Car Parts. "Durch unsere Beziehung zu ALLDATA

sind wir in der Lage, dieses Versprechen zu erfüllen, indem wir unseren Kunden

einen zentralen Zugang zu den in ALLDATA Repair verfügbaren Original-Diagnose-

und -Reparaturdaten ermöglichen. Dank dieser Vereinbarung können wir dem

Automotive Aftermarket im Vereinigten Königreich eine einzigartige, wertvolle

und differenzierte Lösung bereitstellen, die unser vor Kurzem eingeführtes Euro

Academy-Angebot für technischen Support und Schulungen perfekt ergänzt. Derzeit

ALLDATA unterstützt Vertragswerkstätten und freie Kfz-Werkstätten,

einschließlich großer Franchise-Werkstätten und

Automobilzentren/Schnellreparaturwerkstätten. Mithilfe von ALLDATA Repair können

Kfz-Reparaturwerkstätten sicher sein, dass die von ihnen durchgeführten

Reparaturen den Herstellerstandards entsprechen, sodass Kunden wiederum die

Gewissheit haben, einen hochwertigen Service zu erhalten. Dies führt zu einer

"Wir freuen uns über das große Interesse, das in ganz Europa und vor allem im

Vereinigten Königreich an ALLDATA Repair besteht. Die Vereinbarung mit Euro Car

Parts festigt unsere Strategie, nicht nur direkt, sondern auch über Reseller und

Distributoren an Werkstätten zu verkaufen", sagt Mitch Major, President von

ALLDATA, LLC. "Das Vereinigte Königreich hat eine starke Automobilkultur, und

als führender Anbieter von Herstellerinformationen können wir unsere Mission

erfüllen, Werkstätten zu höherer Genauigkeit, Qualität, Produktivität und

ALLDATA hat es sich zum Ziel gesetzt, nicht redaktionell bearbeitete Original-

Reparaturverfahren in Europa bereitzustellen und ALLDATA Repair ständig

weiterzuentwickeln, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Kürzlich hat

ALLDATA bekannt gegeben, dass mit 5.000 Kunden seit der Markteinführung in

Europa im Jahr 2012 ein weiterer Meilenstein erreicht wurde. Das Unternehmen

verfügt zudem über ein Reseller-Netzwerk, das sich aus mehr als sieben Ländern

ALLDATA Repair umfasst für den europäischen Markt 22 Marken mit 430 Modellen,

mehr als 26 Mio. Seiten sowie 23.000 Motorkombinationen und ist in fünf Sprachen

(Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Deutsch) erhältlich. ALLDATA

bietet über ein zentrales benutzerfreundliches Portal nicht redaktionell

bearbeitete Original-Reparaturdaten, erweiterte Suchfunktionen, Schaltpläne,

interne Wartungs- und Servicepläne sowie vieles mehr. ALLDATA ist der

Weitere Informationen zu ALLDATA und ALLDATA Repair® im Internet

unter www.alldataeurope.com oder www.alldata.com bzw. telefonisch unter

Über ALLDATA

1986 gegründet und mit mehr als 100.000 Kfz-Reparatur- und Karosseriewerkstätten

als Kunden ist ALLDATA einer der führenden Anbieter von Original-Service- und

Reparaturinformationen, Werkstatt-Management-Software und

Kundenbeziehungsmanagement-Anwendungen für die Kfz-Branche. Professionelle Kfz-

Reparaturwerkstätten in ganz Nordamerika verlassen sich auf ALLDATA, um

benötigte Reparaturinformationen sowie Ersatzteile von mehr als 3.400 AutoZone-

ALLDATA Repair(®) ist führend auf dem Gebiet der Bereitstellung umfassender,

werksgenauer Reparaturinformationen für die Automobilindustrie - einschließlich

fachlicher Reparaturunterstützung durch die ALLDATA-Community. ALLDATA

Collision(®)bietet einen zentralen Abruf von Original-Reparaturinformationen für

Karosserie-Reparaturen und liefert nicht redaktionell bearbeitete und regelmäßig

aktualisierte Informationen für Unfallreparaturen sowie mechanische und

diagnostische Informationen. Die ALLDATA-Mobile-App stellt in Verbindung mit

einem Tablet Fahrzeuginformationen sowie ALLDATA Repair gleich am Fahrzeug zur

Verfügung und ermöglicht so schnelle Reparaturen. ALLDATA(®) Manage

Online(TM )ist ein umfassendes Werkstatt-Management-System, das überall und

jederzeit Zugang zur Erstellung von Angeboten und Rechnungen, zur elektronischen

Bestellung von Ersatzteilen, zur Verwaltung von Arbeitsplätzen und Technikern

sowie zur Verfolgung der Werkstattwirtschaftlichkeit bietet. ALLDATA Tech-Assist

bietet eine direkte Unterstützung übers Telefon durch ausgebildete

Meistertechniker, die bei der Diagnose helfen und Lösungen für schwierige

Über ALLDATA Europe GmbH

ALLDATA Europe GmbH, in Köln, Deutschland, ansässig, ist eine

Tochtergesellschaft von ALLDATA LLC. 2009 wurde ALLDATA Europe GmbH gegründet,

um Kfz-Reparaturwerkstätten mit vollständigen und genauen Original-

Reparaturdaten versorgen zu können, die davor in Europa nicht verfügbar waren.

ALLDATA hat im Jahr 2011 ALLDATA Repair® für den europäischen Markt lanciert,

ist in fünf Sprachen verfügbar und wird von über 5.000 Kunden in mehr als

Über AutoZone (NYSE:AZO):

Mit dem Stichtag 19. November 2016 hat AutoZone Ersatzteile, Chemikalien und

Zubehör für PKW und Transporter durch ein Netzwerk von 5.313 AutoZone Stores in

50 US-Staaten (plus dem Columbia District und Puerto Rico), 488 Stores in Mexiko

und 26 IMC-Niederlassungen sowie 8 Stores in Brasilien (insgesamt 5.835)

AutoZone ist ein führender Ersatzteil- und Zubehör-Händler in den USA. Jeder

einzelne AutoZone Store führt eine große Auswahl an Teilen und Zubehör für PKW,

SUV, Vans und Transporter sowie neue und aufbereitete Ersatz- und

Verschleißteile, Zubehör und andere Produkte. Viele Stores sind außerdem

Lieferanten zahlreicher Werkstätten, Fahrzeughändler, Tankstellen und

öffentlicher Auftraggeber im Umkreis. Sie beliefern sie schnell und zuverlässig

mit Ersatzteilen und anderen Produkten aus dem Programm. IMC-Niederlassungen

bieten ein umfangreiches Sortiment an qualitativ hochwertigen, importierten

Original-Ersatzteilen. AutoZone verkauft darüber hinaus

über www.alldata.com Original-Diagnostik- und Reparatur-Software der Marke

ALLDATA. Zusätzlich werden auch Kfz-Ersatzteile, Wartungsartikel, Zubehör und

nicht fahrzeugbezogene Produkte online über wwww.autozone.com verkauft. Zubehör

und Tuning-Teile sind über www.autoanything.com erhältlich. Gewerbliche Kunden

können zudem über www.autozonepro.com und www.imcparts.net einkaufen. AutoZone

Medienkontakt:

ALLDATA Europe GmbH

Julia Hilger unter +49 221 534107-0

Julia.Hilger(at)alldata.com



ALLDATA

Melissa Gomez unter +1 916 478 3094

Fax: + 1 916 684 6933

AutoZone-Ansprechpartner

Medien: Ray Pohlman unter 866 966 3017

ray.pohlman(at)autozone.com



Finanzbereich: Brian Campbell unter 901 495 7005

