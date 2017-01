Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar

Nitratbelastung

Fehler im System

Carolin Nieder-Entgelmeier

(ots) - Die Landwirtschaft steckt in der Klemme: Um am

Markt bestehen zu können, müssen Landwirte möglichst viele billige

Lebensmittel produzieren. Das funktioniert jedoch nur mit der

Massentierhaltung, dem Ausgangspunkt der Überdüngung, die wiederum

zur Grundwasserverschmutzung führt. Deshalb steht für viele, nicht

zuletzt auch für das Bundesumweltministerium fest, wer die Schuld an

der Umweltmisere trägt und für die Gesundheitsgefährdung der

Bevölkerung verantwortlich ist - die Landwirte. Diese kurzsichtige

Analyse der schlechten Wasserqualität aufgrund hoher Nitratwerte wird

jedoch nicht für eine Verbesserung der Wasserqualität sorgen, sondern

lediglich die ideologisch aufgeladene Debatte anheizen, in der

Landwirte die Rolle des Prügelknaben übernehmen. Jeder Bürger, der

möglichst billig Fleisch, Eier, Milch und andere landwirtschaftlich

erzeugte Lebensmittel kauft, trägt eine Mitschuld, auch wenn er nicht

wie ein Landwirt auf dem Trecker sitzt und Gülle ausfährt. Solange

Verbraucher nicht mehr Geld in gutes Essen investieren und mehr Wert

auf qualitativ hochwertige Lebensmittel legen, wird sich an der

Produktion von Lebensmitteln in der immer industrieller werdenden

Landwirtschaft samt Massentierhaltung nichts ändern. Und damit auch

nichts an der Wasserqualität. Deshalb reicht es nicht aus, wenn das

Bundesumweltministerium im Nitrat-Bericht für die EU-Kommission

Schuldige benennt, aber nicht mal ansatzweise an den Fehlern im

System arbeitet.







