Rheinische Post: Kommentar /

Viel Richtiges im De-Maizière-Katalog

= Von Michael Bröcker

(ots) - Die innere Sicherheit beherrscht die politische

Debatte wie einst nach den New Yorker Terroranschlägen von 2001. Der

damalige SPD-Minister Otto Schily reagierte mit einem als

"Otto-Katalog" bekannt gewordenen Maßnahmenkonzept. Nach dem

Weihnachtsmarkt-Attentat in Berlin reagiert nun auch der amtierende

CDU-Innenminister und präsentiert einen De-Maizière-Katalog. Was ist

davon zu halten? Vorneweg: einiges! Dass der CDU-Mann die Vorschläge

im heraufziehenden Wahlkampf veröffentlicht, ändert nichts an ihrer

Sinnhaftigkeit. Eine stärkere Zuständigkeit des Bundes bei der

Überwachung der islamistischen Gefährder ist wünschenswert. Der Fall

Anis Amri hat die Defizite in der Kommunikation zwischen Bund und

Ländern ja offengelegt. Auch eine Zentralisierung des

Verfassungsschutzes ist sinnvoll, die Gefahrenabwehr und der Kampf

gegen Extremismus sind nationale Aufgaben. Wie hinderlich föderale

Strukturen (und Eitelkeiten) sein können, hat der NSU-Skandal auf

dramatische Weise gezeigt. Was wäre gewesen, wenn das BKA früh den

Auftrag bekommen hätte, die Mordserie als Tatkomplex zu prüfen? Dass

Zentralismus funktionieren kann, zeigt das Gemeinsame

Terrorabwehrzentrum (GTAZ) in Berlin. Das Konstrukt könnte Modell

stehen für eine effiziente Sicherheitsarchitektur, die Kompetenzen

bündelt und den Informationsaustausch priorisiert. Das GTAZ wurde

gegen heftige Widerstände der Länder durchgesetzt, heute loben es

alle. Bei einer Stärkung des Bundesamtes für Verfassungsschutz würde

ja nicht gleich der Föderalismus abgeschafft. Die regionalen

Einheiten, die Landesämter mit ihrem ortskundigen Personal, würden

gebraucht. Es geht lediglich um Steuerung und Weisungsrechte. Die

Vorschläge im Asylrecht sind ebenfalls bedenkenswert. Abschiebung ist

Ländersache. Sie funktioniert aber kaum. 350.000 abgelehnte

Asylbewerber müssten eigentlich zurück in ihre Heimatländer. Der



Vollzug der Ausreisepflicht ist Teil unserer Rechtsordnung. Auch bei

der Klärung der Identität der Flüchtlinge muss der Druck erhöht

werden. Zu kurz kommt bei de Maizière die europäische Perspektive.

Der Terror ist vernetzt, die Sicherheitsbehörden sind es noch viel zu

wenig. Fazit: Einiges ist richtig, manches überfällig. Der Grundsatz

"So viel Freiheit wie möglich, so viel Sicherheit wie nötig" bliebe

gewahrt. Überraschend wäre es nun, wenn Politiker aller Parteien

unaufgeregt über eine Sicherheitsarchitektur in Zeiten des Terrors

diskutierten, ohne gleich alle Ideen zu zerreden. Wie hat de Maizière

selbst geschrieben: "Mäßigung ist ein zentrales Element unserer

Freiheit."



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.01.2017 - 21:28

Sprache: Deutsch

News-ID 1441028

Anzahl Zeichen: 3081

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 121 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung