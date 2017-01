Hainan Airlines bietet jetzt Nonstop-Verbindung zwischen Shenzhen und Auckland

(ots) - Der Hainan Airlines

Nonstop-Jungfernflug hob vom Shenzhen Bao'an International Airport in

China ab und setzte am 30. Dezember 2016 nach einer elfstündigen

Reise am Auckland Airport in Neuseeland auf. Der Jungfernflug in

einem Airbus A330 war der Beginn der neuen offiziellen

Nonstop-Verbindung zwischen Shenzhen und Auckland, die Hainan

Airlines ab sofort anbietet. Die neue Flugstrecke ergänzt das

interkontinentale Streckennetz der Airline und bieten eine weitere

bequeme Alternative für internationale Fluggäste.



Foto -

http://mma.prnewswire.com/media/452628/Hainan_Auckland_Flight.jpg



Hainan Airlines organisierte am Auckland Airport eine große

Begrüßungsfeier für die Passagiere des Jungfernflugs. Der

Generalkonsul der Volksrepublik China in Auckland, der amtierende

Generalkonsul Luo Binhui, der CEO des Auckland Airport Adrian

Littlewood, der President von Hainan Airlines Sun Jianfeng sowie

VIP-Kunden von Hainan Airlines und etablierte Medienorganisationen in

der Region nahmen an der Begrüßungsfeier teil, um das aufregende

Ereignis des Nonstop-Jungfernflugs von Hainan Airlines zwischen

Shenzhen und Auckland zu feiern. Mit einem Maori-Tanz wurden den

Touristen und Gästen auf der Begrüßungsfeier die echte Maori-Kultur

sowie neuseeländische Eigenheiten vorgeführt. Die neue Verbindung

soll eine bequeme Transportalternative für den politischen,

wirtschaftlichen und kulturellen Austausch schaffen sowie die

Kooperation und den gemeinsamen Wohlstand zwischen den beiden

Regionen fördern.



Auf der Flugstrecke Shenzhen-Auckland wird ein Großraum-Jet des

Typs Airbus A330 eingesetzt. Zum Komfort in der Business Class tragen

74 Zoll lange 180-Grad-Liegesitze mit integrierte Massagefunktion,

ein HD-Breitbild-LCD-Bildschirm, ein persönlicher Touchscreen-LCD-TV

sowie eine verstellbare Leseleuchte bei. Zum Essensangebot gehören



sowohl westliche als auch orientalische Küche. Das Flugerlebnis soll

für Reisende so komfortabel und angenehm wie möglich gemacht werden.

Neben dem Fünf-Sterne-Service von Hainan Airlines können sich

Fluggäste auf der neuen Verbindung nach Neuseeland über viele weitere

Leistungen freuen wie beispielsweise Pauschalreiseangebote,

bevorzugte Sitzplatzauswahl, privaten Chauffeur-Service und

Kabinen-Upgrades.



Die neuen Ozeanien-Flugstrecken haben für Hainan Airlines große

Bedeutung. Auckland ist das dritte Flugziel der Airline in Ozeanien

nach Sydney und Melbourne und das erste Flugziel in Neuseeland. Mit

der neuen Verbindung sollen der Austausch und die Kooperation

zwischen den beiden Städten in den Bereichen Kultur, Wirtschaft,

Handel und Tourismus erleichtert werden. Hainan Airlines

unterstreicht damit sein Engagement für den gegenseitigen Austausch

zwischen China und Neuseeland.



Flugplan von Hainan Airlines für die Verbindung Shenzhen-Auckland:



(Alle Abreise- und Ankunftszeiten in Ortszeit)



Flugnummer Flugzeugtyp Tage Abreiseort Abreisezeit Ankunftszeit Ankunftsort



HU7931 330 Dienstag, Shenzhen 13:55 06:30+1 Auckland

Donnerstag,

Samstag

HU7932 330 Mittwoch, Auckland 08:30 15:25 Shenzhen

Freitag,

Sonntag







Original-Content von: Hainan Airlines Co., LTD, übermittelt durch news aktuell



