Badische Zeitung: Wieder höhere Inflation / Rückkehr zur Normalität

Kommentar von Bernd Kramer

(ots) - Andererseits droht auch keine Ölpreisexplosion.

Wird der Brennstoff teurer, werden Anbieter in den Markt

einsteigen und die Förderung ausweiten - was den Preis wieder

dämpft. Andere Inflationstreiber sind derweil nirgendwo in Sicht.

Die eher maue Konjunktur in der Eurozone entfacht keinen Kreditboom,

der die Preise dramatisch hochschnellen lässt. Der internationale

Wettbewerbsdruck wird wiederum dafür sorgen, dass die Tarifabschlüsse

nicht in den Himmel schießen. Die Europäische Zentralbank braucht

deshalb nicht hart auf die Zinsbremse zu treten. Für zwei Gruppen

aber ist die steigende Inflation von Nachteil. Wegen der höheren

Inflation werden für Anleger die Realzinsen noch geringer ausfallen

als ohnehin schon. Und die Lohnerhöhungen bringen weniger

zusätzliche Kaufkraft als zuletzt. http://mehr.bz/khs3a







Kommentare zur Pressemitteilung