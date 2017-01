Urlaub 2017: Baden am Bamburi Beach mit Kombisafari in Kenia!

Safari- Tours

(firmenpresse) - Der Bamburi Beach an der Nordküste Kenias ist weiß und feinsandig. Davor erstreckt sich der ganzjährig angenehm temperierte Indische Ozean mit seinem türkisblauen Wasser. Der Strand liegt nur wenige Kilometer von Mombasa entfernt, der größten Hafenstadt des Landes. Außerdem ist es von der Küste aus nicht weit ins Landesinnere, wo die typisch afrikanische Tierwelt zuhause ist. Was das heißen soll? Der Bamburi Beach ist ein ideales Ziel für eine Kombination aus Badeurlaub und Safarireise, wie die Experten von kenia-safari-reisen.de auf ihrer Seite schreiben.



Kenia intensiv erkunden und kennenlernen



Kombinierte Bade-Safari-Reisen bieten optimale Voraussetzungen, um Kenia intensiv zu erkunden und kennenzulernen. Die Kombisafari führt durch gleich fünf Naturreservate. Zuerst einmal heißt es allerdings, die Annehmlichkeiten des ***+-Hotels „Travellers Club“ zu genießen. Es wurde direkt am Strand errichtet und verfügt darüber hinaus über eine große Poollandschaft. Von dort aus startet auch die 7 Tage/6 Nächte Out of Africa Safari. Mit dem Jeep geht es durch den Tsavo Ost, den Tsavo West, den Amboseli, den Lake Naivasha Nationalpark und die Masai Mara. Treffen mit den legendären Big Five bleiben da nicht aus und auch ein Einblick in das Leben der einheimischen Bevölkerung werden die Safariteilnehmer nehmen können.



Mit dem Flugzeug zurück ans Meer



Am Ende der ereignisreichen Safariwoche steht in Nairobi ein Flugzeug bereit, welches die Reisenden zurück ans Meer bringt. Das beschriebene Angebot des Portals sieht nun noch ein paar erholsame Tage im Badehotel vor.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.kenia-safari-reisen.de/keniaurlaub-am-strand-bamburi-beach-kombisafari



Dies ist eine Pressemitteilung von

Safari- Tours

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.01.2017 - 23:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1441035

Anzahl Zeichen: 1640

Kontakt-Informationen:

Firma: Safari- Tours

Ansprechpartner: Herr. T. Horn

Stadt: Taucha

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 03.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 117 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung