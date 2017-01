Rheinische Post: Kretschmann will Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklären / Grünen-Politiker: "Bedenkliche kriminelle Energie junger Männer aus diesen Staaten"

(ots) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried

Kretschmann (Grüne) hat sich dafür ausgesprochen, die drei

Maghreb-Staaten Marokko, Tunesien und Algerien zu sicheren

Herkunftsländern zu erklären. "Baden-Württemberg wird der Ausweitung

der sicheren Herkunftsländer um die besagten Maghreb-Staaten

zustimmen, sofern die Bundesregierung das Ansinnen in den Bundesrat

einbringt", sagte Kretschmann der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Die kriminelle Energie, die

von Gruppierungen junger Männer aus diesen Staaten ausgeht, ist

bedenklich und muss mit aller Konsequenz bekämpft werden", begründete

der Grünen-Politiker die Haltung der grün-schwarzen Stuttgarter

Landesregierung. "Baden-Württemberg hat nach den Terroranschlägen der

letzten zwei Jahre jedes Mal sehr schnell Konsequenzen gezogen und

die Sicherheitskräfte im Land gezielt verstärkt", sagte Kretschmann.

Diese Debatte müsse auch nach dem Anschlag in Berlin konzentriert und

zielgerichtet geführt werden. Er wolle einzelne Vorschläge nicht

kommentieren, "aber zweifellos müssen wir unseren Umgang mit den so

genannten Gefährdern überdenken", betonte Kretschmann.



Keywords (optional):

