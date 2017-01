Kölner Stadt-Anzeiger: NRW-Innenminister begrüßt Haftstrafe für Raser - "Bundesgerichtshof hat wichtiges Zeichen gesetzt"

(ots) - Köln. Der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf

Jäger (SPD) hat die vom Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte Haftstrafe

für einen Raser aus Köln begrüßt. "Wer mit über 100 Stundenkilometern

durch die Stadt rast, setzt das Leben Unbeteiligter aufs Spiel und

begeht eine Straftat. Ein Mensch ist aus dem Leben gerissen worden.

Der Bundesgerichtshof hat mit seiner Entscheidung ein wichtiges

Zeichen gesetzt", sagte Jäger dem "Kölner Stadt-Anzeiger"

(Mittwoch-Ausgabe). Der BGH hatte zuvor die Revision eines

27-jährigen Rasers verworfen, den das Kölner Landgericht im Mai 2016

wegen fahrlässiger Tötung zu zwei Jahren und neun Monaten Haft

verurteilt hatte. NRW-Justizminister Thomas Kutschaty (SPD)

bekräftigte seine Forderung, illegale Autorennen als Delikt in das

Strafgesetzbuch aufnehmen und Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren

zu verhängen. Das hätte "Signalwirkung".



Kölns Alt-Oberbürgermeister Fritz Schramma, dessen Sohn vor 16

Jahren bei einem Raser-Unfall ums Leben gekommen war, sagte, die

Entscheidung sei zu begrüßen, "weil durch sie endlich die Situation

der Opfer solcher Straftaten in den Mittelpunkt rückt". Jetzt sei es

an der Zeit, dass der Bund die Gesetze verschärfe.







