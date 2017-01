Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik



Böller "immer größer und gefährlicher": Nach Silvester ziehen Ärzte verheerendes Fazit

(ots) - Nach massiven Böller- und Pyrotechnik-Vorfällen

mit Dutzenden Verletzen zum Jahreswechsel in Sachsen-Anhalt

sprechen Ärzte und Kriminalisten von einer neuen Gefahren-Qualität.

Die medizinischen Notfälle der Silvesternacht seien durch "schwere

und schwerste" Verletzungen geprägt gewesen, sagte Frank Siemers der

in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). Der

Direktor der Klinik für plastische Chirurgie und Brandverletzungen im

Bergmannstrost-Klinikum Halle sagte dem Blatt weiter, mit rund 50

Notfällen sei die Zahl im Vergleich zum Vorjahr gleichbleibend hoch

gewesen - doch die Verletzungen seien verheerender. Experten des

Landeskriminalamtes (LKA) warnen indes, die zuletzt im Land

sichergestellten illegalen Böller seien "immer größer und

gefährlicher". Allein im halleschen Bergmannstrost mussten Ärzte nach

Silvester neun mehrstündige Notoperationen durchführen. In einem

Fall hatte ein explodierender Böller einem Mann das Ohr abgerissen,

in mehreren Fällen hatten Feuerwerkskörper Finger abgetrennt. Über

sechs Stunden hinweg operierten die Ärzte einen Mann, dem mit einer

Schreckschusswaffe in die Hand geschossen worden war. "Zum

Vergleich: Im vergangenen Jahr hatten wir nur eine Operation", so

Siemers. In der Neujahrsnacht seien zusätzliche Ärzte aus der

Bereitschaft zum Dienst gerufen worden. Auch an der Uniklinik

Magdeburg registrierten die Ärzte zum Jahreswechsel mit rund 20

Notfällen eine ähnlich hohe Verletztenzahl wie im vergangenen Jahr.

Der Großteil der Verletzungen sei auf fahrlässigen Umgang mit

Feuerwerkskörpern zurückzuführen, sagte Siemers. Laut LKA ist das

besonders verheerend, da illegal importierte Pyrotechnik aus dem

Ausland immer durchschlagskräftiger werde. Während das

Innenministerium von einem "unerfreulichen Niveau" sichergestellter

illegaler Böller spricht, sieht das LKA sogar eine steigende Gefahr.



Die Kriminologen stellten im Jahr 2016 verbotene Böller aus

Russland sicher, die selbst illegale polnische Modelle in ihrer

Sprengkraft um das 50-fache überbieten, sagte LKA-Sprecher Andreas

von Koß der Zeitung.







