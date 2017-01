Flirten: Zwei neue Portale präsentieren sich zum neuen Jahr

(firmenpresse) - Rastatt 4. Januar 2017. Mit zwei neuen Flirt- und Erotik-Portalen geht der Unternehmer Michael Nagorski in Rastatt (Baden-Württemberg) im neuen Jahr 2017 an den Start. F wie Flirt.de und S wie Sex.de präsentieren sich seit Januar mit vielfältigen Diensten und Angeboten neu. Seit Jahresbeginn bieten die neuen Portale virtuelle Kommunikations-Dienste und Dienste in der realen Welt wie das Austauschen von Bildern, Videos und Live-Cam-Chats aus der Welt der Erotik.



Der Neustart der weiteren Portale bedeutet für den Unternehmer eine weitere Expansion in der Flirt- und Erotik-Branche. Geboten werden nicht nur virtuelle Kontakt-Möglichkeiten via Internet sondern auch Telefon-Live-Kontakte. Die Nutzung der Telefon-Dienste ist kostenpflichtig. Mittels Web-Video stellen sich Frauen für ein Flirt- und Erotik-Abenteuer vor. Wer mag und mutig ist kann mehr wagen und Live-Kontakte via Telefon erleben.



Die Flirt- und Erotik-Branche zählt mit zu den ältesten Branchen in den geschichtlichen Aufzeichnungen. Die neuen Flirt- und Erotikportale sind bei www.fwieflirt.de und www.swiesex.de erreichbar.



Ab 16. Januar 2017 wird die Flirt-Community Dongi.de (www.dongi.de) sich neu präsentieren. Geboten werden hier Auktionen, Bilder, Videos und eine Live-Chat-Community.



Agata und ihre Freundinnen sind unter Tel. 09001 020123 für nur 1,86€/Minute zu erreichen, so dass Anrufer sofort loslegen können.



Portale bieten auch Jobs



Neben vielfältigen Diensten für Kunden bietet Michael Nargoski interessierten Frauen auch an neue berufliche Wege zu finden. Wer im Flirt- und Erotik-Bereich beruflich tätig werden will kann sich via E-Mail: Nagorski.SwieSex(at)Gmail.com bewerben.





http://www.SwieSex.de



Dongi

Michael Nagorski

Rauentalerstr.1

D-76437 Rastatt



Email: Nagorski.swiesex(at)Gmail.com

Tel: 07222/787135

Michael Nagorski

Rauentalerstr.1

D-76437 Rastatt



Email: Nagorski.swiesex(at)Gmail.com

Tel: 07222/787135

Firma: Dongi

Ansprechpartner: Michael Nagorski

Stadt: Rastatt

Telefon: 07222-787135



