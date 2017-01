Rheinische Post: TUI gründet ersten Club Robinson in Thailand

(ots) - Der Tourismuskonzern TUI wird dieses Jahr den

ersten Club Robinson in Thailand eröffnen. Dies berichtet die in

Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Mittwochausgabe). Es wird

die erste von TUI selbst betriebene Anlage in Thailand sein. Als

Gäste des Clubs mit 320 Zimmern und Bungalows will TUI einerseits die

deutschen Stammkunden anlocken, andererseits aber auch Kunden aus

Asien und speziell China ansprechen. Die Anlage liegt direkt am Meer.

Es wird der 24. Club Robinson weltweit.



