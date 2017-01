stern-RTL-Wahltrend: Union verliert, SPD legt zu - stern-Politiker-Ranking: Angela Merkel bei CSU-Anhängern beliebter als Horst Seehofer

(ots) - Von den zwei Prozentpunkten, die die Union aus CDU

und CSU nach dem Berliner Terroranschlag gewann, büßt sie wieder

einen ein und kommt im stern-RTL-Wahltrend nun auf 37 Prozent. Die

SPD kann im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt zulegen auf 21

Prozent. Drittstärkste Kraft bleibt weiterhin die AfD mit 12 Prozent.

"Die AfD", sagt Forsa-Chef Manfred Güllner, "kann sich trotz der

wieder von der CSU verschärften Debatte um die Flüchtlingspolitik

nicht verbessern."



Die Grünen behaupten ihre 10 Prozent, und die Linke liegt nach wie

vor bei 9 Prozent. Die FDP kann sich leicht verbessern auf 6 Prozent.

Auf die sonstigen kleinen Parteien entfallen zusammen 5 Prozent. Der

Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen beträgt 30 Prozent.



Im aktuellen Politiker-Ranking, das das Forsa-Institut für den

stern erstellt, führt wie im August des vergangenen Jahres

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier mit 66 Vertrauenspunkten

die Liste an. Die über 1000 Befragten konnten Punkte zwischen 0 (kein

Vertrauen) und 100 (sehr großes Vertrauen) vergeben, woraus dann der

Mittelwert errechnet wurde.



Auf den zweiten Platz kommt Kanzlerin Angela Merkel mit 64

Punkten, vier mehr als noch im August. Den höchsten Wert mit 85

Punkten erreicht die CDU-Chefin zudem bei den Anhängern der eigenen

Partei und ist auch bei den Anhängern der Unionsschwester CSU mit 72

Punkten beliebter als deren Vorsitzender Horst Seehofer (69 Punkte).

Merkel, die im August noch auf Platz 4 des stern-Rankings stand, hat

also am meisten an Vertrauen hinzugewonnen.



Mit 60 Punkten (- 2) folgt Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble,

dahinter rangiert Noch-EU-Parlamentspräsident und SPD-Politiker

Martin Schulz, der als Neuling im Ranking gleich mit 58 Punkten

bewertet wird (75 bei den eigenen Anhängern). Damit genießt er nicht

nur bei allen Wahlberechtigten mehr Vertrauen als SPD-Chef Sigmar



Gabriel, sondern auch bei den eigenen Anhängern - und zwar mit einem

Vorsprung von 12 Punkten. Gabriel steht nach Bundesinnenminister

Thomas de Maiziere mit 53 Punkten auf Rang 6 mit 50 Punkten (63 bei

den eigenen Anhängern).



CSU-Chef Seehofer, mit 48 Punkten auf dem siebten Platz, kann vor

allem bei den Anhängern der AfD punkten. Die bewerten ihn nämlich mit

59 Vertrauenspunkten - die AfD-Vorsitzende Frauke Petry hat bei den

eigenen Sympathisanten mit 61 nur zwei mehr. Hinter Seehofer steigt

Grünen-Chef Cem Özdemir - ebenfalls neu auf der Liste - mit 47

Punkten auf dem achten Platz ein, dahinter Christian Lindner von der

FDP (43 Punkte) und Özdemirs Kollegin Katrin Göring-Eckardt (42

Punkte). Schlusslichter wie im August sind auf den Plätzen 11 und 12

die Linke-Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht mit 37 Punkten (60

bei den eigenen Anhängern - der niedrigste Wert im Ranking) und Petry

mit 21 Punkten, immerhin drei mehr.



Datenbasis Wahltrend: Das Forsa-Institut befragte vom 27. bis 30.

Dezember 2016 im Auftrag des Magazins stern und des Fernsehsenders

RTL 2001 repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger, die durch eine

computergesteuerte Zufallsstichprobe ermittelt wurden. Die

statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 2,5 Prozentpunkten.



Datenbasis Politiker-Ranking: Das Forsa-Institut befragte am 28.

und 292. Dezember 2016 im Auftrag des Magazins stern 1001

repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger, die durch eine

computergesteuerte Zufallsstichprobe ermittelt wurden. Die

statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 3 Prozentpunkten.



Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe

stern-RTL-Wahltrend bzw. stern zur Veröffentlichung frei.







