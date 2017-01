Gute Arbeit - Gute Pflege: Ein Kinospot gibt Pflegekräften ein Gesicht (VIDEO)

Die Pflegebranche im Ruhrgebiet geht neue Wege, um beruflichen

Nachwuchs und die dringend benötigten Fachkräfte zu gewinnen. Ein

Bündnis aus Arbeitgebern und Institutionen im Ruhrgebiet hat sich

zusammengetan und schickt einen Kinospot ins Rennen. Die

Besonderheit: Das Konzept wurde von den Partnern entwickelt, die

Protagonistin ist eine "echte" Pflegefachkraft.



Ein Bündnis aus Arbeitgebern der Altenpflege und Arbeitsagenturen

hat sich auf den Weg gemacht, im Rahmen des Förderprojektes "Gute

Arbeit - Gute Pflege" darzustellen, dass es in der Pflege attraktive

Arbeitsbedingungen gibt. Auf www.gute-arbeit-gute-pflege.de stellen

Pflegekräfte ihr Berufsfeld vor und berichten in Videos und

Fotostories über ihre familienfreundlichen Dienstzeitmodelle,

Fortbildungsmöglichkeiten, Gehälter, betriebliche Altersvorsorge und

innerbetrieblicher Unterstützung bei herausfordernden Situationen.



Mit einem Kinospot geht das Projektteam nun in die breite

Öffentlichkeit. Der 30-Sekünder läuft seit dem 29.12. vier Wochen

lang in Multiplex Kinos in den Städten Essen, Gelsenkirchen, Mülheim

a. d. Ruhr, Oberhausen und im Kreis Recklinghausen. Das Konzept wurde

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Pflege entwickelt und

von Konkret Consult Ruhr, Gelsenkirchen und Salt & Pictures,

Düsseldorf umgesetzt. Der Spot ist auch bei YouTube zu sehen:

https://youtu.be/LDNy6ZUHRh8



Das Projekt "Gute Arbeit - Gute Pflege: Attraktivitätssteigerung

und Produzentenstolz in der Altenpflege" wird zur Hälfte von den

teilnehmenden Unternehmen und Institutionen aus Essen, Gelsenkirchen,

Bottrop und dem Kreis Recklinghausen finanziert. Fördermittel des

Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales in Nordrhein

Westfalen sowie aus dem Europäischen Sozialfond decken die zweite

Hälfte des Finanzbedarfs. Das Projekt ist im April 2016 gestartet und



hat eine Laufzeit von 2 Jahren.







Andrea Lameck, Projektleitung

Konkret Consult Ruhr GmbH

Munscheidstraße 14

45886 Gelsenkirchen

email: lameck(at)kcr-net.de

Telefon: 0172/8979390



