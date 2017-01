/ New Media & Software

IT & Hardware & Software & TK

Leawo 2017 Geschenke: Video-Konverter HD Giveaway und bietet ein Neujahr- Sonderangebote mit einem Rabatt von bis zu 70% von

Um das Neujahr 2017 zu feiern, hat Leawo Software die 2017 Neujahr-Promotion gestartet. Sie bietet ihren Video-Konverter als das Neujahr-Werbegeschenk, und andere Programms.

(firmenpresse) - Shenzhen, China, 4. Januar 2017 - Leawo Software, ein Online-Multimedia-Lösungsentwickler und -anbieter, die sich auf Blu-ray, DVD, Video, Audio, Bild und Apple verwandte Dienstprogramme konzentriert, hat das 2017 Neujahr-Feier mit ihrer 2017 Neujahr-Promotion am 3. Januar gestartet. Sie schenkt ihren Video-Konverter HD völlig kostenlos, und bietet Rabatte von bis zu 70% für ihre Multimedia-Lösungen für Blu-ray, DVD, Video, Audio, Bild und Apple-Dienstprogramme. Diese 2017 Neujahr-Werbegeschenk und 2017 Neujahr-Sonderangebote werden bis zum Ende des 12. Januar 2017 zur Verfügung stellen.

"Neujahr ist ein wichtiger Tag auf der ganzen Welt. Menschen feiern Neujahr auf unterschiedliche Weise. Wir feiern das Neujahr, indem die 2017 Neujahr-Promotion anbietet, um Menschen zu helfen, bessere Film-Erlebnis während Neujahr und anderen Tagen zu bekommen. Das 2017 Neujahr-Werbegeschenk - Video Converter ist äußerst hilfreich bei der Umwandlung der Filme zwischen verschiedenen Formaten für verschiedene Medien-Player und Geräte. Mit diesem Werbegeschenk kann man Filme jederzeit überall auf jedem Gerät ansehen. ", So Steven, CEO von Leawo Software.

Filme zu sehen ist eine Hauptmethode in der täglichen Unterhaltung, entweder im Kino oder zu Hause, geworden. Mit dem Trend von immer mehr tragbaren Geräten wie iPad Pro und iPhone 7 neigen viele Menschen dazu, Filme auf tragbaren Geräten während einer langen Flugreise oder Zugreise zu sehen. Das Problem von Format-Inkompatibilität ist dann das größte Hindernis für diese Benutzung. Das 2017 Neujahr-Werbegeschenk von Leawo 2017 Neujahr-Promotion hilft Menschen solches Problem zu lösen.

Als ein freies Neujahr-Geschenk, hilftLeawo Video Converter Menschen, Videos, Filme und Liede zwischen mehr als 180 Formaten wie MP4, MOV, FLV, MKV, WMV, MP3, AAC usw, zu konvertieren, ohne dabei die Qualität der originalen Videodatei zu verlieren. Er verfügt über mehrere Profile für beliebte Geräte wie iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPad Pro, iPod touch 5, Galaxy Smartphones, Surface, Nexus, HTC Telefone usw. Mit diesem Video-Konverter kann Man Filme auf 4K-Fernseher oder tragbarer Geräte wie iPhone 7 Plus schauen.

Es ist einfach, Leawo Video Converter als kostenloses Neujahrsgeschenk zu bekommen. Die Teilnehmer müssen lediglich eine Version (für Windows oder für Mac) auswählen und sich dann mit dem Namen und der persönlichen E-Mail-Adresse registrieren (Die E-Mail-Adresse ist für dem Erhalt der kostenlosen Lizenz von Leawo Video Converter). Leawo wird eine kostenlose Werbegeschenk-Registriernummer von Leawo Video Converter an die angegebene E-Mail-Adresse senden.

Neben dem kostenlosen Neujahr-Werbegeschenk, bietet Leawo im 2017 Neujahr-Verkauf auch Neujahr-Sonderangebote mit einem Rabatt von bis zu 70%. Die All-in-One Media-Konverter-Suite - Prof. Media bietet einen Rabatt von 70% in der Neujahr-Promotion. Zusammen mit dem Video Converter Ultimate kann man bis zu 200$ sparen. Video-Tools von Leawo Software, einschließlich TunesCopy und PowerPoint zu Video Pro, stellen mit einem Rabatt von 60% zur Verfügung. Der Video Downloader liefert einen Rabatt von 67%. Apple verwandte Dienstprogramme, einschließlich Tunes Cleaner, iTransfer, iOS Data Recovery und Mac Data Recovery, und der Music Recorder sind zum halben Preis zu bekommen. Blu-ray / DVD-Tools sind mit einem Rabatt von 40% in dieser Neujahr-Promotion erhaltlich. All diese Neujahrsangebote sind vor dem 13. Januar gültig.

Was ist erwähnenswert ist, dass Menschen, die ein obenes Neujahrsangebot kaufen, den Anspruch auf mehr als 10 Apps von den Partners von Leawos völlig kostenlos erhalten. Diese Apps umfassen HDR Projekte 4 Elemente, Sticky Password Premium, Money-Pal Personal Finance Starter, usw.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.leawo.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

<a href="http://www.leawo.de">Leawo</a> ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Leawo Software GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Leawo Software GmbH

Steven Zhang

Yungu Innovation Industrial Park Phase I 1183

518057 Shenzhen

support(at)leawo.de

+86-755-86349501

http://www.leawo.de



Datum: 04.01.2017 - 09:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1441068

Anzahl Zeichen: 4191

Kontakt-Informationen:

Firma: Leawo Software GmbH

Ansprechpartner: Steven Zhang

Stadt: Shenzhen

Telefon: +86-755-86349501





Diese Pressemitteilung wurde bisher 119 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung