Gina-Lisa Lohfink (30) in InTouch: "Es tut weh immer diejenige zu sein, die enttäuscht wird"

(ots) - Gina-Lisa Lohfink (30) hat bereits im vergangenen

Jahr viel durchstehen müssen und jetzt geht auch noch ihre Beziehung

in die Brüche. Eine Therapie soll das Model aus dem Tief holen.

InTouch (EVT 05.01.) war exklusiv beim Hypnose-Termin dabei.



Das Jahr fängt nicht gut an für Gina-Lisa Lohfink: Die große

Liebe, die sie erst vor wenigen Wochen öffentlich gemacht hatte,

scheint schon wieder zerbrochen! "Es läuft nicht so gut. Wir

diskutieren derzeit sehr viel, er behandelt mich öfter mal richtig

mies", verrät Gina-Lisa traurig. Es kriselt schon länger. "Emir war

zuletzt sehr schroff und lieblos zu mir. Manchmal hatte ich das

Gefühl, er schämt sich dafür mich als Freundin zu haben", erklärt

sie. "Zudem war er sehr eifersüchtig. In den vergangenen Wochen wurde

es immer schlimmer." In der Liebe hat Gina-Lisa scheinbar einfach

kein Glück. Dabei sollte diesmal alles anders sein - sie und Emir

sprachen sogar schon von Hochzeit. Kein Wunder also, dass die

30-Jährige mental total am Boden ist. "Es tut einfach nur weh immer

diejenige zu sein, die enttäuscht wird", klagt sie. Nun soll eine

Therapie helfen. "Mir ist so viel widerfahren - das kann man alles

kaum verarbeiten. Deshalb versuche ich es nun mit Hypnose", sagt

Gina-Lisa, die in wenigen Tagen im RTL-Dschungelcamp mit elf weiteren

Promis zwischen Schlangen und Spinnen schlafen soll. InTouch

begleitete sie vorab zu dem renommierten österreichischen Hypnotiseur

Franz Wruss. Bei ihm unterzog sich Gina-Lisa einer sogenannten

"Lola", einer Loslass-Therapie. Dabei versucht man, negative

Ereignisse zu verarbeiten und hinter sich zu lassen. Nach der Sitzung

erklärt Gina-Lisa: "Ich fühle mich komisch, hoffe, mir wurde Energie

verliehen". Die braucht sie auch in diesem Jahr, um alle anstehenden

Prüfungen zu meistern - vor allem die Dschungel-Prüfungen.



