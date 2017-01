Das Vertriebsbüro der Green IT Solution GmbH zieht um

Das neue Jahr bringt auch für die Firma Green IT Solution GmbH so manche Veränderungen mit sich. Eine davon ist der Umzug nach Inning am Ammersee.

Neuer Standort der Green IT Solution GmbH

(firmenpresse) - Die Green IT Solution GmbH ist mit dem Jahreswechsel 2016/2017 vom bisherigen Standort Dießen nach Inning am Ammersee umgezogen. Der Hintergrund ist erfreulich: Das Team des IT-Unternehmens wächst ständig, die alten Räumlichkeiten genügten längst nicht mehr. Seit dem 1. Januar 2017 lautet die neue Adresse:



Green IT Solution GmbH

Billerberg 5

82266 Inning am Ammersee





Die MitarbeiterInnen der Firma fühlten sich im vorherigen "Blauen Haus" in Dießen durchaus wohl, jedoch verschafft die neue Location dem Team wesentlich mehr Möglichkeiten. Das größere Gebäude bietet ausreichend Raum, um weitere Entwicklungen voranzutreiben. Darüber hinaus ist der Standort am malerischen Ammersee sehr schön gelegen und in nur 25 Minuten von München aus zu erreichen. Das Büro in Inning ist seit dem 01.01.2017 besetzt. Interessenten sind herzlich willkommen.



Über die Green IT Solution GmbH



Zu den Leistungen der Green IT Solution gehören der An- und Verkauf von Hardware, Garantieleistungen, die Wartung, IT-Consulting, Finanzierungsleistungen inklusive Miete und Leasing sowie Zusatzservices wie Datenlöschung, Roll Out und Roll Back. Green IT Solution hat sich auf Hardwareankäufe besonders von Alcatel, Cisco, Brocade, Fortinet, HP und Juniper spezialisiert, doch andere Geräte können natürlich auch angeboten werden.



Mehr Informationen auf www.greenit-solution.de







