Passendes Zubehör für das Eisangeln in Schweden

(firmenpresse) - Die klimatischen Verhältnisse sorgen meist dafür, dass Angler über den Winter eine Pause einlegen. Es sei denn, man entscheidet sich für das Eisangeln, das viele passionierte Angelfreunde auch gerade nach Schweden zieht. Ausreichend dicke Eisdecken ermöglichen hier ein besonderes Angelvergnügen und Eisangeln erfreut sich in Schweden schon seit jeher einer großen Beliebtheit. Für das Eisangeln auf Hecht bietet angler-markt.de das passende Zubehör und somit die Möglichkeit, sich für seinen bevorstehenden winterlichen Angelurlaub in Schweden auszustatten.



Angler-markt.de als Ausstatter für Eisangler



Beim Eisangeln kommt es einmal mehr auf die passende Ausrüstung an, schließlich setzt sich der Angler hier durch die kalten Temperaturen erschwerten Bedingungen aus. Von der Eisrute über die Eisrolle bis zum Eisbohrer führt angler-markt.de daher alles, was für den Angel-Trip nach Schweden nicht fehlen sollte. Natur- sowie Kunstköder können hier verwendet werden. Bei der Eisrute sollte auf eine entsprechende Kürze sowie ein leichtes Gewicht geachtet werden. Angler-markt.de bietet die passenden Produkte von namhaften Herstellern wie Balzer, Shimano oder Daiwa. Zu den beliebtesten Produkten der Kategorie Eisangeln gehören aktuell u. a. die Stroft GTP Geflechtschnur mit einer Tragkraft von etwa 4,5 Kg sowie die Balzer Kille Made Forellenköder.



Jedes Zielfischprogramm ist auf angler-markt.de zu finden



Angler-markt.de bedient mit dem breit aufgestellten Sortiment die unterschiedlichsten Zielfischprogramme, vom Raubfischangeln über das Schleppangeln bis hin zum Fliegenfischen. Gewählt werden kann aus diversen Angelruten und -rollen, Camping- und Räucherbedarf sowie Ködern und Schnüren. Als Neuerung hat angler-markt.de nun auch den Kauf auf Rechnung und per Lastschrift neben den bisher angebotenen Zahlungsmethoden eingeführt.







Mehr als 10.000 Kunden haben bereits über den Online-Fachhandel von Anglermarkt Büchelmaier GmbH bestellt. Neben dem Online-Versand besteht auch die Möglichkeit, die Angelfachgeschäfte in Baienfurt, Friedrichshafen und Ravensburg zu besuchen. Neben dem umfangreichen Angelbedarf werden auch Lebendköder sowie Angelkarten für diverse Gewässer angeboten. Bei Fragen steht ein kompetenter Kundenservice zur Verfügung.





