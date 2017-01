Hugo Pfohe als begeisterter Partner des Reitsports

Jaguar Land Rover Store Fuhlsbüttel geht Partnerschaft mit dem Gestüt Tasdorf ein

(firmenpresse) - Hugo Pfohe steht im Dienste der Mobilität, und das seit annähernd 100 Jahren! Zu einer Zeit, als noch Pferdekutschen das Straßenbild beherrschten, galt das Unternehmen als Pionier für innovative Fortbewegung und eines der ersten Autohandelshäuser in Hamburg. Über die Jahrzehnte hat sich Hugo Pfohe zu einer breit aufgestellten Service Gruppe gewandelt, doch die Grundphilosophie ist geblieben: Fairer Autohandel und Verlässlichkeit gegenüber Kunden und Partnern im Sinne eines Familienunternehmens.

Heute präsentieren wir unseren Kunden an 10 Standorten in Norddeutschland faszinierende automobile Markenwelten. Von Kiel über Hamburg bis Schwerin will Hugo Pfohe durch beste Erreichbarkeit, fachliche Kompetenz und erstklassigen Service überzeugen.

Als eines der neuesten und innovativsten Autohäuser zeichnet sich seit April 2016 der Jaguar Land Rover Store in Hamburg-Fuhlsbüttel aus: Hier setzt das Unternehmen auf motorisierte Klassiker "made in Britain" und baut eine ganze Erlebniswelt rund um die britischen Traditionsmarken. Der Jaguar Land Rover Store (kurz: JLR) wird bei den VR Classics in Neumünster neuer Sponsor des Turniers und geht darüber hinaus eine Kooperation mit dem Gestüt Tasdorf ein.

Nicht umsonst ist die Hugo Pfohe Gruppe ein begeisterter Partner für dieses Event und den Reitsport allgemein: Denn nach wie vor messen wir unsere Produkte in Pferdestärken. Zugleich sehen wir die Notwendigkeit für eine nachhaltige Entwicklung, sowohl im eigenen Unternehmen als auch in der gesamten Automobilbranche.

So setzt Jaguar als kultivierte Premiummarke für sportliche Limousinen aktuell auf elektrische Performance in Serie: Mit dem Modell I-Pace Concept kommt einer der ersten elektrobetriebenen SUV's auf den Markt, der den alternativen Antrieb auch optisch unterstreicht.

Land Rover als technisch anspruchsvoller Experte im Gelände ist seit jeher eine wertstabile Wahl für alle, die durch Hobby und Beruf viel "draußen" sind. Bei schwierigen Passagen und Transporten leisten die Land Rover Modelle traditionell beste Dienste. Doch sie bieten auch Fahrspaß und machen in der Stadt eine gute Figur, etwa mit dem weltweit ersten Kompakt-SUV als Cabrio, dem Rover Evoque.

Bei allen technischen Features bleiben Beratung, Service und Anschlüsse bei Hugo Pfohe eine Angelegenheit "von Mensch zu Mensch". So kommt es, dass wir nach bester hanseatischer Tradition auf gute Nachbarschaft und förderungswürdige Projekte setzen! Mit dem Reitsport wollen wir selten gewordene Tugenden wie Teamgeist, Geduld und Vertrauen unterstützen.





Britische Markenwelt im Jaguar Land Rover Store

Willkommen im neusten Haus von Hugo Pfohe, wo seit April 2016 die Marken Jaguar und Land Rover zu Hause sind. Prestige und Tradition der britischen Automobilwelt entfalten sich in unserem neuen Flagship Store in der Hindenburgstraße, wo ein Showroom in stattlichen Dimensionen und mit hochmodernen, technischen Features unsere Kunden einlädt. Freuen Sie sich auf ein Erlebnis "made in Britain". Durch das Flagship Store Konzept haben wir die Möglichkeit, Ihnen die gesamte Modellpalette von Jaguar und Land Rover zu präsentieren und interaktiv nach Ihren Wünschen zu konfigurieren.

Hugo Pfohe: Seit 15 Jahren kompetenter Ansprechpartner für Jaguar und Land Rover. Seit neuestem: Top-Location für britisches Flair am Tor zur Welt!

Hugo Pfohe GmbH

