Audio, Foto, Video & Grafik beim Digitalstudio Espelkamp

Das Digitalstudio Espelkampübernimmt unterschiedlichste Aufgaben aus den Bereichen Digitalisierung und Bildbearbeitung.

Digitalstudio Espelkamp (Bildquelle: Creative Commons CC0)

(firmenpresse) - Die Agentur "Digitalstudio Espelkamp" befasst sich mit unterschiedlichen Aufgaben im Bereich der Digitalisierung und Bearbeitung von Grafiken, Fotos, Videos, Dias und Tonspuren, die ursprünglich analog aufgenommen wurden. So können beispielsweise analoge Aufnahmen von Schallplatten, Musik- und Videokassetten digitalisiert werden. Die Experten des Digitalstudios können dabei mit den unterschiedlichsten Formaten arbeiten. Bei Videokassetten können beispielsweise VHS, VHS C, Video 2000, Betamax, Mini DV, Video 8, Hi 8 und Digital 8 in unterschiedlichste Dateiformate konvertiert werden.

Ob Tonspur einer Musikkassette oder eines Videos - bei der Bearbeitung stehen verschiedenste Möglichkeiten offen, wie etwa das Entfernen von Knacken, Knistern, Rauschen und ähnlichen Störgeräuschen. Bei der Videobearbeitung werden ebenfalls diverse Services offeriert, wie etwa das Schneiden und Vertonen oder die Erstellung eines Vorspanns und Abspanns. Bei der Fotobearbeitung können bekanntermaßen auch eine Vielzahl an Methoden angewendet werden, wie beispielsweise Verfremdung, Retusche, Bildverbesserung, Fotomontage und zahlreiche weitere.

Das Studio stellt aber noch diverse weitere Leistungen zur Verfügung, zum Beispiel können die unterschiedlichen Inhalte nicht nur bearbeitet und digitalisiert werden, sondern auch produziert. Das gilt für Filme in HD und 3D, Computeranimationen, Kopien und Drucke in Fotoqualität sowie Diashows. Die Daten können auch mit verschiedenen Medien vervielfältigt werden, wie etwa CDs, DVDs und Blue-Rays.

Im Bereich des Grafikdesigns werden ebenfalls verschiedene Produkte erstellt, wie Visitenkarten, Straßenkarten, Grußkarten und vieles mehr. Bei Interesse an den offerierten Leistungen stehen die versierten Mitarbeiter vom "Digitalstudio Espelkamp" natürlich gerne für ein ausführliches Beratungsgespräch zur Verfügung.





http://www.digitalstudio-espelkamp.de



Das "Digitalstudio Espelkamp" hat sich, wie der Name bereits vermuten lässt, auf die Bearbeitung und Digitalisierung von verschiedensten analogen Bildmotiven, Filmsequenzen und Tonspuren spezialisiert. Die Erstellung von Filmen, Musik bzw. Geräuschen sowie verschiedensten Fotos und Grafiken, gehört ebenfalls zum Leistungsportfolio vom "Digitalstudio Espelkamp". Der Firmensitz des Unternehmens liegt in der Alsweder Landstraße, in Espelkamp. Geschäftsführer des Studios ist Herr Urbansky.

