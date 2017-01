Dienstwagencheck der Deutschen Umwelthilfe: Drei "Grüne Karten" für Leitung des Umweltbundesamtes, der Bundesanstalt für Gewässerkunde sowie des Bundespresseamtes

(ots) - DUH untersuchte den CO2-Ausstoß der Dienstfahrzeuge

sowie Mobilitätsstrategien von 29 deutschen Bundesbehörden und 18

öffentlichen Unternehmen und Landesbanken - Acht öffentliche

Unternehmen bzw. Landesbanken verweigern die Auskunft und setzen

erneut auf Intransparenz - Erfreuliche Entwicklung bei den

Mobilitätsstrategien: DUH würdigt vorbildliche 'Best Practice'

Beispiele - DUH-Bundesgeschäftsführer Resch fordert ab 2017 Stopp der

Anschaffung von Diesel-Pkw für alle öffentlich finanzierten

Institutionen



Zum sechsten Mal stellt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) die

Ergebnisse ihrer jährlichen Dienstwagenstudie unter Bundesbehörden,

öffentlichen Unternehmen und Landesbanken vor (zur den Ergebnissen:

http://l.duh.de/p170104). Die Umwelt- und

Verbraucherschutzorganisation untersuchte bei den Behörden den

CO2-Ausstoß der Dienstwagen der Leitung sowie der Gesamtflotte. Bei

den öffentlichen Unternehmen und Landesbanken analysierte sie

zusätzlich den CO2-Ausstoß der Vorstandsflotte.



Die DUH zeichnet 2016 nur drei Behördenleiter mit einer "Grünen

Karte" aus. Vorrausetzung für die Auszeichnung ist die

Unterschreitung eines CO2-Ausstosses von unter 124 g/km sowie

Elektro-, Erdgas-, Benzin-Hybrid oder Benzinantrieb. Diesel-Pkw

werden wegen ihrer hohen Realemissionen vom giftigen Dieselabgas

Stickstoffdioxid (NO2) grundsätzlich abgewertet und erhalten generell

keine "Grüne Karte".



"Es freut uns, dass neben den beiden Präsidentinnen von

Umweltbehörden auch Steffen Seibert vom Bundespresseamt mit positivem

Beispiel voranfährt und zeigt, dass man auch ohne schmutzigen

Dieselantrieb mobil sein kann. Nachdem viele europäische

Stadtverwaltungen und zuletzt unser Nachbar Luxemburg das 'Aus' für

Diesel-Behördenfahrzeuge beschlossen haben, fordert die DUH von allen

öffentlich finanzierten Institutionen einen Stopp der Anschaffung von



Diesel-Pkw. Durch unsere Klagen werden wir Diesel-Fahrverbote ab 2018

durchsetzen. Behörden, Landesbanken und öffentliche Unternehmen

sollten diese Verkehrswende nicht verschlafen, sondern sobald wie

möglich auf umweltfreundliche Antriebsarten umsteigen", sagt Jürgen

Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH.



Den umweltfreundlichsten Dienstwagen fährt Maria Krautzberger vom

Umweltbundesamt mit einem Ausstoß von 102 g CO2/km. Der Dienstwagen

von Birgit Esser von der Bundesanstalt für Gewässerkunde hat einen

Ausstoß von 107 g CO2/km und landet damit auf dem zweiten Platz. Die

dritte "Grüne Karte" geht an Steffen Seibert vom Presse- und

Informationsamt der Bundesregierung mit einem Ausstoß von 121 g

CO2/km. Steffen Seibert gehörte im letzten Jahr mit seinem

Dienstwagen und einem Ausstoß von 158 g CO2/km noch zu den

Schlusslichtern und verbesserte sich in diesem Jahr deutlich. Die

drei Ausgezeichneten setzen positive Akzente und erfüllen bei der

Wahl eines klimafreundlichen Dienstwagens eine wichtige

Vorbildfunktion.



Enttäuschend fällt dagegen das Ergebnis bei den Chefs der

öffentlichen Unternehmen und Landesbanken aus: Von den 18 befragten

öffentlichen Unternehmen und Landesbanken verweigerten acht der DUH

die Auskunft, die Mehrheit der übrigen Unternehmenschefs verfehlt bei

der Wahl ihrer Dienstwagen klar die EU-Klimaziele von 130 g CO2/km.



Frank-Jürgen Weise, Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für

Arbeit und Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge wurde

als Schlusslicht aus dem Jahr 2015 von Tanja Gönner,

Vorstandssprecherin der Deutschen Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit GmbH, abgelöst. Ihr Dienstwagen stößt 158 g CO2/km aus

und liegt deutlich über dem EU-Grenzwert von 130 g CO2/km.

Frank-Jürgen Weise verbesserte sich zwar zum Vorjahr von 169 g CO2/km

auf 142 g CO2/km, dennoch ist auch dieser Wert stark

verbesserungsfähig.



Eine positive Entwicklung ist dagegen beim durchschnittlichen

Flottenausstoß erkennbar. Sowohl für die Behörden als auch für die

Landesbanken und öffentlichen Unternehmen lässt sich dieses Jahr ein

durchschnittlicher Ausstoß von 123 g CO2/km verzeichnen.

Spitzenreiter ist die BwFuhrparkService GmbH mit einem

durchschnittlichen Flottenausstoß von 97 g CO2/km, gefolgt vom

Bundesamt für Naturschutz mit einem durchschnittlichen CO2-Ausstoß

von 99 g/km. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und

Lebensmittelsicherheit hat mit einem durchschnittlichen Ausstoß von

187 g CO2/km bei weitem die klimaschädlichste Flotte und hat sich zum

Vorjahr sogar noch um 7 g CO2/km verschlechtert.



Die DUH untersuchte zudem, mit welcher Mobilitätsstrategie die

Behörden und Unternehmen Dienstreisen vermeiden, ihre Mobilität auf

umweltfreundlichere Verkehrsträger verlagern oder Anreize zum

Verzicht oder zur Wahl eines weniger schädlichen Dienstwagens geben.

Als zukunftsweisend schätzt die DUH die Ansätze der Bundesanstalt für

Landwirtschaft und Ernährung, der Bundesdruckerei GmbH, der Deutschen

Bundesbank, der Deutschen Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit GmbH und des Umweltbundesamtes ein, die jeweils in

drei von fünf Kategorien vorbildliche Anreize setzen. Besonders

lobenswert ist die Bundesdruckerei GmbH, die bereits in vier

Kategorien einen innovativen Ansatz verfolgt. Dienstwagenberechtigte

Mitarbeiter haben zum Beispiel die Möglichkeit, anstelle eines

Dienstwagens eine BahnCard 100 zu wählen und damit klimafreundlich

mobil zu sein. Zudem konnte das öffentliche Unternehmen mit einem

festen CO2-Grenzwert überzeugen und der Festlegung auf einen

maximalen Flottengesamtausstoß von 90 g CO2/km für 2020. Auch der

Radverkehr wird zunehmend unterstützt: Die Bundesanstalt für

Landwirtschaft und Ernährung stellt Dienstfahrräder zur Verfügung und

fördert die Nutzung privater Fahrräder durch eine Nutzungspauschale.

Das Umweltbundesamt bietet den Beschäftigten zusätzlich Dusch- und

Umkleidemöglichkeiten und einen Fahrradreparaturservice an. Besonders

engagiert zeigen sich auch die Deutsche Bundesbank und die Deutsche

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, die

Mobilitätstage für ihre Mitarbeiter anbieten und die Elektromobilität

durch mit Ökostrom betriebene Ladesäulen fördern.



Hintergrund:



Der EU CO2-Flottenzielwert von 130 g /km wird bis zum Jahr 2020

auf 95 g CO2/km verschärft. Die DUH passt daher für die

Dienstwagenumfrage ihre Bewertungskriterien jährlich schrittweise an

und verschärft diese. Für den Erhalt einer "Grünen Karte" liegt der

Wert in diesem Jahr bei 124 g CO2/ km - bezogen auf alle

Antriebsarten außer Diesel.



Das Ranking stützt sich wie in den letzten Jahren auf die

offiziellen beim Kraftfahrt-Bundesamt hinterlegten Angaben zum

durchschnittlichen CO2-Ausstoß in Gramm pro Kilometer (g/km). Bei

Elektro-Pkw sowie Plug-In Hybriden legt die DUH die mit der

Stromerzeugung verbundene durchschnittliche CO2-Emission laut

Berechnungen des Umweltbundesamtes zugrunde. Eine Berücksichtigung

individueller Tank- bzw. Strombezugsquellen (Biodiesel

beziehungsweise Ökostrom) unterbleibt, da ansonsten ein Vergleich des

Energieverbrauchs und der durch den Gebrauch der Fahrzeuge

verursachten CO2-Emissionen unmöglich gemacht würde.



Weitere Informationen:

Zu den Ergebnistabellen: http://l.duh.de/p170104

Zu den DUH-Dienstwagenumfragen: http://www.duh.de/dienstwagencheck/







Pressekontakt:

Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer

0171 3649170, resch(at)duh.de



Laura Krug, Projektmanagerin Verkehr und Luftreinhaltung

030 2400867-736, krug(at)duh.de



DUH-Pressestelle:

Ann-Kathrin Marggraf, 030 2400867-20, presse(at)duh.de www.duh.de,

www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe



Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Deutsche Umwelthilfe e.V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 04.01.2017 - 09:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1441100

Anzahl Zeichen: 8551

Kontakt-Informationen:

Firma: Deutsche Umwelthilfe e.V.

Stadt: -------------------------------------------------------------- Zu den Ergebnissen http:/





Diese Pressemitteilung wurde bisher 40 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung