Masterclass - Entwicklerseminare im Haus der Technik Berlin erstes Halbjahr 2017

Weiterbildungen zu Tolerierungen, Versuche und Konstruktion im Automotiv- und Maschinenbau

(firmenpresse) - Experten aus der Praxis für die Praxis treffen in den Seminaren zusammmen. In den Weiterbildungen wird durch zahlreiche Fallstudien aus der Praxis das theoretische Wissen ergänzt und gefestigt. Die Anwesenden erhalten ein ausführliches Manuskript zur Ergebnissicherung und zum Nachstudium. Neuerungen und Normänderungen werden in vielen Weiterbildungen im Vordergrund stehen.

Ein HDT Update: 1-Tages-Kompaktseminar für Praktiker zu Neuen ISO – Toleranznormen zur eindeutigen Bauteilbeschreibung ist am 15. Februar 2017 in Berlin geplant. Da sich der Normenstand in letzter Zeit grundlegend geändert hat, ist es Ziel der Weiterbildung den aktuellen Wissenstand näher zu bringen und beispielhaft zu erläutern. Um das Thema: „Kunststoffbauteile richtig bemaßen und tolerieren“ geht es am 02.-03. März 2017 in Berlin. Hier beschäftigen sich die Teilnehmer mit Maßbildung durch Werkzeug und Prozess, Tolerierungsgrundsätzen, Maßketten am Formteil und Werkzeug aus Kunststoff.

Am 10.-11. Mai 2017 findet das Seminar: Toleranzdesign – Bemaßung, Form- und Lagetolerierung nach neuer Normung in Essen statt. Hier erläutert unser Referent Professor Klein zur Form- und Lagetolerierung die Toleranzarten, Tolerierungsgrundsätze und Toleranzverknüpfungen, die Maßkettentheorie und demonstriert die Erkenntnisse an praktische Anwendungen.

Angewandte Versuchsmethodik findet am 24.-25. April 2017 ein Seminar in Berlin statt. Hier werden Grundlagen und Fertigkeiten vermittelt, die die Teilnehmer befähigen, Toleranzgrundsätze zu nutzen, Tolerierungsangaben zu interpretieren sowie richtige Toleranzen (nach DIN,ISO) zu setzen und Baugruppen abzustimmen.

Details zu den Seminaren und Anmeldung finden Interessierte hinter dem Link im Titel oder unter:



http://www.hdt-essen.de/konstruktion



Information

Nähere Informationen finden Interessierte beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder direkt unter: http://www.hdt-essen.de/









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hdt-essen.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Haus der Technik (HDT) versteht sich als Plattform für Wissenstransfer und Weiterbildung auf höchstem Niveau. Mit weit über 80 Jahren Erfahrung als unabhängiges Weiterbildungsinstitut für Fach- und Führungskräfte, stellt es sich als eine der führenden deutschlandweiten Plattformen für innovationsbegleitenden Wissens- und Know-how Transfer in Form von fachspezifischen Seminaren, Symposien und Inhouse Workshops dar.

Der Grundgedanke seiner Gründerväter ist dabei in seiner modernen Variante immer noch präsent: Unternehmen im Wettbewerb durch Dienstleistung rund um den wissensbasierten Arbeitsplatz zu unterstützen.

Das HDT verbindet Wissenschaft und Forschung mit der Wirtschaft. Als Kooperationspartner der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen sowie der Universitäten Bonn, Braunschweig, Duisburg-Essen und Münster, pflegt das HDT engen Kontakt zu Unternehmen und Forschungseinrichtungen und präsentiert sich somit als Forum für Austausch von Wissen und Erfahrung.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Haus der Technik e.V. / Niederlassung Berlin

Leseranfragen:

Haus der Technik e.V. / Niederlassung Berlin

Karl - Liebknecht - Str. 29

10178 Berlin, Mitte



Niederlassungsleiterin

Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch

h.cramer-jekosch(at)hdt.de

Tel.: 030 39493411

Fax: 030 39493437



PresseKontakt / Agentur:

Haus der Technik e.V. / Niederlassung Berlin

Karl - Liebknecht - Str. 29

10178 Berlin, Mitte



Niederlassungsleiterin

Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch

h.cramer-jekosch(at)hdt.de

Tel.: 030 39493411

Fax: 030 39493437



Datum: 04.01.2017 - 10:11

Sprache: Deutsch

News-ID 1441103

Anzahl Zeichen: 2152

Kontakt-Informationen:

Firma: Haus der Technik e.V. / Niederlassung Berlin

Ansprechpartner: Heike Cramer-Jekosch

Stadt: Berlin

Telefon: 030 3949341



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 29 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung