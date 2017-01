Renz Briefkasten Online Shop

(firmenpresse) - Briefkästen gehören zur festen Außenanlage einer jeden Immobilie dazu. Ob bei Wohnhäusern oder Firmensitzen: Jedes Gebäude muss eine entsprechende Anlage aufweisen, damit Briefe, Pakete und Co. sicher und geschützt zugestellt werden können.

Aufgrund der verschiedenen Möglichkeiten der Postsendungen gibt es mittlerweile zahlreiche Varianten von Briefkästen, die von unterschiedlichen Unternehmen vertrieben werden .



Das Unternehmen "Renz" ist ein bekannter Onlineshop in dem sich Kunden über die unterschiedlichsten Briefkastenanlagen informieren können.

Alle Artikel dieses Shops werden aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, sodass sie besonders robust und witterungsbeständig. Denn nur so kann sichergestellt werden, dass die Zustellungen vom Empfänger unversehrt entgegengenommen werden können.



Individuell und modern



Im Onlineshop www.renz-shop24.de werden unterschiedlichste Produktvarianten vorgestellt.

Grundsätzlich können die Kunden zwischen verschiedenen Produktarten unterscheiden. So werden sowohl kleinere Einzelkästen wie auch große Paketkästen angeboten. Zudem können auch Komplettanlagen erworben werden, die entweder freistehend befestigt oder aber in die Hauswand eingebracht werden können.

Doch neben der Art und Größe der Anlagen sind auch individuelle Gestaltungswünsche möglich. So können nicht nur die Oberflächen der Kästen persönlich bestimmt, sondern auch eigene Farbwünsche geäußert werden. So ist es möglich, dass sich die Anlagen in die gesamte Außenanlage perfekt integrieren lassen und den Außenbereich somit optisch deutlich aufwerten.



Passende Ersatzteile für jedes Produkt



Wie bei vielen anderen Produkten des Alltags so können auch bei Briefkastenanlagen stets Verschleißerscheinungen auftreten. So ist es möglich, dass Namensschilder und/ oder Abdeckungen beschädigt werden oder Schlüssel verloren gehen.

Im Renz-Ersatzteilshop können Kunden zwischen zahlreichen verschiedenen Artikeln auswählen. So ist es möglich, dass auch kleinste Elemente der Anlagen zuverlässig ersetzt werden ohne dass der komplette Kasten vollständig erneuert werden muss.





Große Produktauswahl im Renz-Onlineshop



Der Renz Shop 24 Onlineshop ist aufgrund seiner umfangreichen Produktpalette eine wahre Bereicherung für jeden Immobilienbesitzer. Denn hier können sowohl einzelne Briefkastenanlagen erworben wie auch passende Ersatzteile bestellt werden.



Im Renz Briefkasten Onlineshop werden zahlreiche Produkte verschiedener Hersteller bildhaft präsentiert, sodass sich die Kunden ein konkretes Bild von den einzelnen Artikeln machen können. Wer jedoch noch weitere Fragen hat kann den firmeninternen Kundenservice nutzen um sich umfassend beraten zu lassen.









