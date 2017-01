Automotive-Start-up verzeichnet enormes Wachstum

Vimcar ist ein geprüftes Mitglied der "TOPLIST der Telematik"

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestätigte, dass das Fahrtenbuch allen gesetzlichen Anfo

(firmenpresse) - Berlin, 04.01.2017 (msc).

Ein äußerst positives Fazit kann die Vimcar GmbH zum Jahresende 2016 ziehen. "Wir sind extrem gewachsen", sagt Juliette Kronauer, Sprecherin des Berliner Start -ups. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich demzufolge nahezu verdoppelt, und auch bei den Unternehmen, die die Angebote von Vimcar nutzen, ergab sich ein 300-prozentiges Wachstum - etwa 3000 greifen inzwischen auf die Vimcar-Lösungen zurück.





Seit Beginn dieses Jahres hat der Anbieter eines digitalen Fahrtenbuchs speziell für Firmenwagen von Selbstständigen, Freiberuflern und Unternehmern zusätzlich einen Flottenmanager im Programm. Dieser wurde in Zusammenarbeit mit Fuhrparkleitern entwickelt. Damit könne beispielsweise der "Bäckermeister um die Ecke" bequem seine Fahrzeuge verwalten, anstatt vielleicht sieben Fahrtenbücher per Hand führen zu müssen. Einfach ließe sich für ihn feststellen, ob ein Angestellter noch bei einer Bäckerei vorbeifahren kann oder wie die Kilometerleistung aussieht, erläutert Kronauer.





Neue Funktionen ohne Extrakosten



"In den nächsten Wochen und Monaten sollen noch weitere Funktionen hinzukommen", kündigt die Unternehmenssprecherin an - ohne Aufpreis für den Fahrtenbuch-Kunden. Auch eine Schnittstelle mit Tankkartenanbietern wollen die Berliner im kommenden Jahr einrichten. Für die weitere Zukunft wird außerdem eine Zusammenarbeit mit Fahrzeugherstellern angestrebt, damit die Vimcar-Lösungen schon ab Werk verbaut werden.





Weiterer Erfolg für Vimcar



Von einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen wurde bestätigt, dass das Fahrtenbuch allen gesetzlichen Anforderungen genügt. Demnach ist die Datenlage lückenlos und manipulationssicher. Damit werde ein großer Schritt Richtung Vertrauen und Solidität gemacht, findet Kronauer. "Das ist in der Branche relativ unüblich, dass wir das schwarz auf weiß haben. Damit setzen wir uns von den Konkurrenten ab." Vimcar arbeitet auch eng mit Steuerberatern zusammen und ist eine Kooperation mit dem Deutschen Steuerberaterverband eingegangen - so wird das Berliner Unternehmen von über 2000 Kanzleien empfohlen, berichtet Kronauer.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.telematik-markt.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Telematik-Markt.de - die führende Fachzeitung der Telematik-Branche



MKK - Marktkommunikation ist Herausgeberin des Telematik-Markt.de sowie des Telematik.TV. Die Fachzeitung Telematik-Markt.de und Telematik.TV verfolgen das Ziel, dieser Technologie und Forschung einen allumfassenden "Markt - und Informationsplatz" zwischen Herstellern und Anwendern zu schaffen, um die noch recht junge und innovative Telematik - Branche näher in das Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken.

Telematik-Markt.de bindet hierzu bundesweit kompetente Fachjournalisten und Marketing - Profis, die mit den Unternehmen, Institutionen, Universitäten und Verbänden der Telematik - Branche permanent kommunizieren und vereint alle beteiligten Stellen auf dieser "öffentlichen Bühne".

Sie bündelt in ihrer TOPLIST der Telematik alle Anbieter der Branche im deutschsprachigen Raum und gibt dort einen Überblick auf die führenden Telematik-Anbieter.

Telematik-Markt.de lobt im jährlichen Wechsel von Fahrzeug- und Human- Telematik mit Partnern, wie dem VDA (Verband der Automobilindustrie), den Telematik Award aus.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Telematik-Markt.de

Leseranfragen:

Hamburger Str. 17, 22926 Ahrensburg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 04.01.2017 - 10:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1441110

Anzahl Zeichen: 2277

Kontakt-Informationen:

Firma: Telematik-Markt.de

Ansprechpartner: Peter Klischewsky

Stadt: Ahrensburg

Telefon: +49 4102 2054-540



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.