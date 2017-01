Festliche Umstandsmode für besondere Anlässe

(firmenpresse) - Das bevorstehende Weihnachtsfest sowie die Party zu Silvester machen es erforderlich, sich um die passende Garderobe Gedanken zu machen. Dies ist bei Schwangeren nicht anders. Und daher führt bellybutton.de eine attraktive Auswahl an festlicher Umstandsmode, in der jede werdende Mutter sich von ihrer eleganten Seite zeigen kann, ohne dabei den nötigen Komfort missen zu müssen, den ein wachsender Bauch erforderlich macht.



Eleganz und Wohlfühlkomfort gehen hier Hand in Hand



Ob lange Robe oder kurzes Kleid, bellybutton.de bietet die passende Auswahl für Damen, die auch trotz ihrer Schwangerschaft nicht auf ein elegantes und stilvolles Outfit für besondere festliche Anlässe verzichten wollen. Dabei wurde verstärkt darauf geachtet, dass die Kleider so fallen, dass sie auch bei fortgeschrittener Schwangerschaft angenehm zu tragen sind. Bequeme Schnitte sorgen dafür, dass einem genussvollen Abend nichts im Wege steht. In der Abendgarderobe von bellybutton.de wird jeder Babybauch vorteilhaft in Szene gesetzt und Schwangere können so ihre weibliche Ausstrahlung während dieser besonderen neun Monate noch zusätzlich unterstreichen.



Umstands- und Stillmode für jeden Tag



Neben der Mode für die großen Feste, führt bellybutton.de auch eine große Auswahl an Freizeitmode speziell für die Zeit während und nach der Schwangerschaft. Die Umstands- und Stillmode steht dabei in Sachen modischen Aspekten der gewöhnlichen Garderobe in nichts nach. Weiterhin sind eine Vielzahl an weiteren Produkten für Mutter und Kind zu finden, darunter Kindermöbel, alles für die Erstausstattung sowie Pflegeartikel. Ein spezieller Sale-Bereich ermöglicht es, bei der Bestellung aktuell auch noch zusätzlich zu sparen.







Die ausgewählten und hochwertigen Produkte auf bellybutton.de sind speziell auf die Bedürfnisse von Müttern und Kindern ausgerichtet. Zu den Gründerinnen des bekannten Labels gehören auch prominente Damen: Ursula Karven und Dana Schweiger. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Hamburg und arbeitet von dort aus daran, ein immer wieder aktualisiertes Sortiment für anspruchsvolle Mütter zur Verfügung zu stellen.



bellybutton International GmbH

Donnerstraße 20

22763 Hamburg

Tel: 040/ 54 80 68-0



