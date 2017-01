Der richtige Preis für eine Immobilie

Rückert Immobilien analysiert professionell den Wert eines Objekts

(firmenpresse) - Steht der Wechsel einer Arbeitsstelle an, wurde eine Immobilie geerbt oder ist das Haus im Alter einfach zu groß und zur Belastung geworden? Es gibt viele Gründe eine Immobilienbewertung vornehmen zu lassen. Für den erfolgreichen Verkauf einer Immobilie ist der Preis entscheidend und schon deshalb sollten Eigentümer den Wert kennen. Rückert Immobilien bewertet Häuser und Wohnungen in Wiesbaden und Umgebung professionell.



Damit beim Verkauf kein Geld verschenkt wird und eine Immobilie zu einem realistischen Preis angeboten werden kann, nehmen die Experten von Rückert Immobilien eine professionelle Wertermittlung vor. "Wir berücksichtigen alle Besonderheiten und relevanten Details einer Immobilie und analysieren umfassend den Markt", erklärt Geschäftsführer Sascha Rückert. "Erfahrungsgemäß wird so schneller ein passender Käufer gefunden."



Entscheidende Kriterien für eine Immobilienbewertung sind, z.B. die Größe, das Baujahr, die Substanz und die Ausstattung. Besonders wichtig ist außerdem die Lage einer Immobilie. Es wird hierbei zwischen einer Mikro- und einer Makrolage unterschieden. "Verkehrsanbindung, Park- und Einkaufsmöglichkeiten oder nahegelegene Ärzte, Kindergärten und Schulen haben großen Einfluss auf die Attraktivität einer Immobilie und auf ihren Wert", so Sascha Rückert. "Seit 20 Jahren befassen wir uns mit dem Wiesbadener Immobilienmarkt und können daher neben der Mikro- auch die Makrolage der Region hinsichtlich Wirtschaft, Landschaft und Bevölkerung sehr gut beurteilen und in die Analyse mit einbeziehen."



Auf Grundlage der Bewertung wird dann gemeinsam mit den Kunden ein realistischer Verkaufspreis festgelegt. "Wir wissen aus Erfahrung, dass ein zu hoher Preis die Interessenten abschreckt", erklärt Sascha Rückert. "Doch niemand hat Geld zu verschenken. Deshalb ist die Analyse so wichtig, bevor der Verkaufsprozess richtig starten kann."



Anschließend wird zusammen mit den Eigentümern eine individuelle Vermarktungsstrategie erarbeitet und umgesetzt. Das umfassende Verkaufsmanagement von Rückert Immobilien setzt dabei auch auf innovative Maßnahmen wie beispielsweise einen virtuellen 360°-Rundgang. So können sich Interessenten bequem von zuhause aus einen Einblick verschaffen und beurteilen, ob das Objekt zu ihnen passen könnte. "Davon profitieren beide Seiten", so Sascha Rückert. "Denn nur bei wirklichem Interesse wird wertvolle Zeit investiert und ein Besichtigungstermin vereinbart."





Bereits seit 1996 ist Rückert Immobilien in der Wiesbadener Stiftstraße ansässig. Neben Beständigkeit sind Innovationskraft und ein besonders hochwertiges Marketing wichtige Merkmale der Arbeit, um sich mittels verschiedener Alleinstellungsmerkmale von "Hobbymaklern", aber auch manchen professionellen Mitbewerbern abzusetzen. Eigentümern bietet Rückert Immobilien ein strukturiertes und hocheffizientes Konzept, um das bestmögliche Ergebnis innerhalb eines überschaubaren Zeitraums zu erreichen.



