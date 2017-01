Geprüfte/r Handelsfachwirt/in an 25 Sonntagen, Kursstart in Würzburg: 26.02.2017

Sie streben eine Karriere im Groß- oder Einzelhandel an? Eine Weiterbildung zum/r Geprüften Handelsfachwirt/in (IHK) bereitet Sie auf dieses Ziel vor.

(firmenpresse) - Bei carriere & more in Würzburg haben Mitarbeiter/-innen aus dem Groß- und Einzelhandel die Möglichkeit, nach 25 Unterrichtstagen (nur Sonntage) die Prüfung zur/m Geprüften Handelsfachwirt/in IHK abzulegen. Nach Bestehen der Prüfung können Sie nach einem nur 2-tägigen Kurs zusätzlich die Ausbildereignungsprüfung für Fachwirte ablegen.

Der Kurs für angehende Handelsfachwirte/-innen bei carriere & more Kurs bereitet die Teilnehmer/-innen mit dem langjährig erfolgreichen eva-Lernsystem®, bestehend aus speziell konzipierten Skripten, Lernvideos und -audios, Lernkarteikarten gezielt auf die schriftlichen und mündlichen Prüfungen bei der IHK vor. Die Themen Unternehmensführung, Personal, Handelsmarketing, Beschaffung und Logistik werden praxisnah und immer mit Bezug zur Arbeitswelt der Teilnehmer/-innen interaktiv erarbeitet.

Damit die Teilnehmer/-innen sich vom Kurs und dem eva®-Lernsystem überzeugen können, bietet carriere & more Würzburg zwei kostenlose Testtage an. Zusätzlich gibt es eine Bestehensgarantie, so dass die Teilnehmer/-innen kein Risiko eingehen.

Die Kurse finden in Autobahnnähe in Würzburg im Gewerbegebiet Heuchelhof, in der Max-Mengeringhausen-Str. 6 statt und starten zweimal Mal pro Jahr, der nächste Kursstart ist am 26.02.2017.

Monatlich kostenlose Infoabende, der nächste Infoabend ist am 11.01.2017. Weitere Informationen unter www.schneller-schlau.de oder telefonisch unter 0800 466 5 466 (kostenfrei).









carriere & more private Akademie Würzburg GmbH ist der innovative Bildungsträger in Unterfranken für Weiterbildungslehrgänge, die mit einem IHK-Abschluss enden. Die "Freude am Lernen" steht Mittelpunkt der Philosophie, der sich alle Mitarbeiter verschrieben haben. Das Ziel ist es, Teilnehmer in möglichst kurzer Zeit und einer angenehmen Lernatmosphäre zum angestrebten Prüfungserfolg zu führen.



