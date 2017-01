ZDF-Krimi "Ein starkes Team" mit starker Besetzung / Folge "Vergiftet" (FOTO)

In der 68. Folge der ZDF-Samstagskrimireihe muss das "starke Team"

Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) und Otto Garber (Florian

Martens) einen Giftanschlag auf Sternekoch Immo Haferkamp (Thomas

Heinze) aufklären. Das ZDF zeigt die Folge "Vergiftet" am Samstag, 7.

Januar 2017, 20.15 Uhr.



In Episodenrollen spielen Thomas Heinze, Lisa Martinek, Katharina

Wackernagel, Esther Zimmering, Sven Gerhardt und andere. In weiteren

durchgehenden Rollen sind Kai Lentrodt, Arnfried Lerche und Jaecki

Schwarz zu sehen. Regie führte Jörg Lühdorff nach dem Buch von Leo P.

Ard.



Auf Sternekoch Immo Haferkamp (Thomas Heinze) wird während der

TV-Aufzeichnung seiner Kochsendung ein Giftanschlag verübt. Doch

nicht er kommt ums Leben, sondern ein Studiogast. Schnell stellt das

"starke Team" um Otto und Linett fest, dass es im Umfeld des

Restaurantbesitzers eine Vielzahl von Personen gibt, die eine

Rechnung mit ihm offen haben: Haferkamp heuert, feuert und demütigt

sein Personal nach Belieben. Auch Postenköchin Sarah Ebstein (Esther

Zimmering) ist davon betroffen. Seiner Frau Daniela (Lisa Martinek)

unterstellt Haferkamp ein Verhältnis mit seinem Souschef Olaf (Sven

Gerhardt) und kündigt diesem kurzerhand. Auch Kerstin Wagner

(Katharina Wackernagel), als Redakteurin für Haferkamps Kochshow

verantwortlich, hat unter seiner autoritären Art zu leiden. Dem

Schutzgelderpresser Ralf Kern (Marko Dyrlich) hat Haferkamp eine

ordentliche Lektion erteilt. Als auf Haferkamp geschossen wird, muss

das Ermittlerteam davon ausgehen, dass der Täter an seinem Mordplan

festhält.



https://presseportal.zdf.de/pm/ein-starkes-team-vergiftet/



https://zdf.de/filme/ein-starkes-team



