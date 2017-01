Lotto-Unternehmen hilft benachteiligten Kindern

Lotterie.de überreicht Scheck an Erich Kästner Kinderdorf

v. links: S. Hennes-Wettstein (Lotterie.de),Fam. Kestler (Kinderdorf),W. Kinkel (Brot & Bücher e.V.)

(firmenpresse) - Das traditionsreiche Hallstadter Unternehmen Lotterie.de beging das diesjährige Weihnachtsfest mit einer Spende an das Erich Kästner Kinderdorf im unterfränkischen Oberschwarzach. Das Online-Portal, das Lotterieprodukte wie LOTTO 6aus49, GlücksSpirale sowie die Klassenlotterien SKL und NKL vermittelt, stellte einen Spendenbetrag in Höhe von 2.000 Euro bereit.



Susanne Hennes-Wettstein, Geschäftsführerin von Lotterie.de, übergab den Scheck an Werner Kinkel, Vater der Schriftstellerin Tanja Kinkel und Mitgründer des Vereins Brot und Bücher e.V. Der Verein engagiert sich seit vielen Jahren im In- und Ausland zum Schutz und für die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen. Besonders unterstützt er Kinder mit lebensbegrenzenden Erkrankungen und deren Familien. „Als Mensch und Mutter ist es mir eine Herzensangelegenheit, diesen schwer kranken bzw. traumatisierten Kindern zu helfen und gleichzeitig deren Existenz und Schicksal in das kollektive Bewusstsein zu rücken. “



Das Erich Kästner Kinderdorf wurde 1974 gegründet und bietet Kindern mit Verhaltens-, Emotions-, Entwicklungs- oder psychosomatischen Störungen ein neues Zuhause. Es verfügt über 70 Plätze für Kinder im Alter von 2 bis 21 Jahren, die dort in Form eines Familienverbandes leben und über die Integration in die Dorfgemeinschaft auf dem Weg in die Selbständigkeit begleitet werden.



Seit 1991 beherbergt das Kinderdorf zudem den gesamten Nachlass von Erich Kästner, den seine Lebensgefährtin Luiselotte Enderle dem Kinderdorf vermacht hat. Dazu zählen fast 10.000 Bücher aus Kästners Privatbibliothek sowie zahlreiche Gegenstände aus seinem Alltag, wie sein Schreibtisch samt Schreibmaschine, die heute in der dem Kinderdorf angegliederten Erich Kästner Bibliothek besichtigt werden können.



Die Weihnachtsspende von Lotterie.de wird in die Anschaffung eines Elektroautos fließen, das einer Pflegefamilie mit insgesamt 11 Kindern den Alltag erleichtern soll.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.lotterie.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Online-Portal www.lotterie.de ist Teil der in Hallstadt ansässigen Hennes-Gruppe, die seit über 20 Jahren Lotterieprodukte vermittelt. Seit 2013 ist das staatlich lizenzierte Lotterie-Portal online und bietet Interessenten die Möglichkeit Lotto-Spielscheine per Mausklick abzugeben.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Lotterie.de GmbH & Co.KG

PresseKontakt / Agentur:

Lotterie.de GmbH & Co.KG

Biegenhofstraße 8

96103 Hallstadt

Tel: 0951 / 96799 - 14

Fax: 0951 / 96799 - 31

eMail: a.hermann(at)lotterie.de

Datum: 04.01.2017 - 12:42

Sprache: Deutsch

News-ID 1441200

Anzahl Zeichen: 2053

Kontakt-Informationen:

Firma: Lotterie.de GmbH & Co.KG

Ansprechpartner: Andrea Hermann

Stadt: Hallstadt

Telefon: 0951-9679914



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 88 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung