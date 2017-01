hanfried GmbH startet in Wilhelmshaven

(firmenpresse) - Hamburg/Wilhelmshaven, 4. Januar 2017 - die hanfried Personaldienstleistungen GmbH bietet ab sofort auch in Wilhelmshaven attraktive Jobs und das gesamte Spektrum der Personaldienstleistung für Arbeitnehmer und Unternehmen an. Der Hamburger Dienstleister ist bereits in Bremen, Dortmund und Berlin aktiv.

Ab sofort schnuppert hanfried Nordseeluft. Unweit des Hauptbahnhofes gelegen, in der Adalbertstrasse 4, leitet Mathias Trapp die nunmehr fünfte Niederlassung des Hamburger Personaldienstleisters und steht Kunden wie Bewerbern beratend zur Seite. "Wir bieten unseren Kunden individuelle und flexible Lösungen bei ihrer Personalsuche und die ganze Bandbreite der Personaldienstleistung an. Auch für arbeitsuchende oder wechselwillige Bewerber haben wir attraktive Möglichkeiten", so Niederlassungsleiter Trapp. Gesucht werden bei hanfried stets Mitarbeiter für den gewerblich-technischen und den kaufmännischen Bereich, sowie für den IT-Sektor.

"Die Nähe zur Küste ist ein klarer Standortvorteil von Wilhelmshaven. Zudem ist die Region sehr gut an das nordeuropäische Verkehrswegenetz angebunden. Das tiefe Fahrwasser der Jade bietet für Großbetriebe aus der petrochemischen und stromerzeugenden Industrie ein ideales wirtschaftliches Umfeld. Mit unserem Team vor Ort und entsprechenden Angeboten an Jobsuchende wie Kundenunternehmen werden wir dazu beitragen, dass sich hanfried auch in dieser Region einen guten Namen macht." erklärt Dr. Timm Eifler, einer von drei geschäftsführenden Gesellschaftern der hanfried GmbH.

Ihr Ansprechpartner vor Ort:

Mathias Trapp, Niederlassungsleiter

Adalbertstrasse 4, 26382 Wilhelmshaven

E-Mail: mathiastrapp(at)hanfried.com

Telefon: 04421 - 74 854 - 60

Weitere Informationen finden Sie unter www.hanfried.com

Über die hanfried-Gruppe:

Die hanfried GmbH ist ein inhabergeführter Personaldienstleister mit Sitz in Hamburg. Zur Philosophie der drei Geschäftsführer Dr. Timm Eifler, Arne Östlind und Gunther Zimmermann zählt der faire und offene Umgang mit den Mitarbeitern, die meist übertariflich bezahlt werden. 2011 wurde hanfried das RAL Gütezeichen Personaldienstleistungen verliehen. Von der Zeitarbeit über die Personalvermittlung bis zum Coaching und Training - hanfried steht für anspruchsvolle Dienstleistungen im Personalbereich.



Das Unternehmen wurde 2000 gegründet, und hat Standorte in Hamburg, Bremen, Wilhelmshaven, Dortmund und Berlin. Seit März 2010 ist Die Job(at)ctive GmbH eine hundertprozentige Tochter der hanfried GmbH. Hervorgegangen ist Job(at)ctive im Jahr 2001 aus der ehemaligen Personalbeschaffung und des Mitarbeiter-Poolmanagements des Bayer-Konzerns. Bis zum Februar 2010 war Job(at)ctive eine Tochtergesellschaft der Bayer Business Service GmbH. Job(at)ctive betreibt Niederlassungen in Leverkusen, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf und Mannheim .Das Gesamtunternehmen beschäftigt derzeit über 900 externe und 80 interne Mitarbeiter.

