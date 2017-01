Sehen und gesehen werden.

ipanema2c wird zur ipanema2c brand communication gmbh.

Mehr Leistung: Ralf Andereya und Olaf Bruno Pahl leiten die ipanema2c brand communication gmbh.

(firmenpresse) - Die Wuppertaler Markenagentur ipanema2c gibt sich eine neue Struktur und firmiert ab sofort als ipanema2c brand communication gmbh. Diese absehbare Entwicklung - insbesondere nach dem vergangenen erfolgreichen Geschftsjahr - wird zum Jahreswechsel 2017 Realitt. "Wir haben unseren Kunden sehr zuverlssig das geliefert, was sie nachgefragt haben. Unsere Strke war es aber auch immer, eigene neue Ideen miteinzubringen. Diese Kompetenz als Business Building Partner und den daraus resultierenden Mehrwert gilt es nun langfristig operativ sicherzustellen", erklrt Olaf Bruno Pahl, Geschftsfhrer Strategie und Beratung. Gemeinsam mit Ralf Andereya, der den Bereich Konzept und Kreation verantwortet, leitet Pahl die Sektionen "Marke und Kommunikation", "Retail Design" und "Employer und Emotion". Passend zur Geschftsentwicklung werden diese weiter aufgestockt. Infos unter: www.ipanema2c.de

"Die vergangenen Agenturjahre von ipanema2c sind durch Neugeschft und zahlreiche Marken-Projekte geprgt. Daran sind wir gewachsen", fhrt Pahl aus. Nachdem die Werbeagentur 2016 erfolgreich in drei Sektionen geteilt wurde, konnten die Bestandskunden noch individueller beraten werden. Darber hinaus lieen die Wuppertaler mit begehrten Projektetats aufhorchen. "Den Markenansatz leben wir bergeordnet. Mit klarem Fokus auf unsere schlanke Struktur agieren wir zielgerichtet, flexibel, aber vor allem kreativ markenprgend", ergnzt Andereya. Und das spren die Kunden: Fr 2017 kndigen die beiden geschftsfhrenden Gesellschafter bereits zwei Neukunden aus technischen Branchen an. Dass ipanema2c fr sie - gem des Agenturnamens - mit Kommunikation Dinge in Bewegung bringen wird, versteht sich von selbst. Die neue Agenturphilosophie "Sehen und gesehen werden" zielt dabei konsequenter denn je auf die innere Haltung der Auftraggeber ab. Infos unter: www.ipanema2c.de

Die Kommunikationsagentur ipanema2c brand communication gmbh mit Sitz in Wuppertal hat sich auf das Thema Marke spezialisiert. Die Kommunikationsspezialisten arbeiten tglich an der Verwirklichung kreativer, markenprgender Konzepte fr unterschiedlichste Branchen und Unternehmen. Neben klassischer Konsumentenansprache hat sich der B2B-Bereich fr erklrungsbedrftige Branchen als weiterer Schwerpunkt etabliert. ipanema2c legt Wert auf eine authentische Arbeitsweise und versteht sich als Business Building Partner, dessen Strategien, Konzepte und Kommunikationsmanahmen nicht zwangslufig in einer Kampagne enden mssen. Zum Kundenstamm gehren u.a.: SAMINA, simyo, Schfer Shop, Medtronic, MEDION, DURIT-Gruppe, germanwings, Medical One, Vinho Bar, VON ESSEN BANK (BNP Paribas), Zwilling, das Reformhaus Bacher sowie dessen Premium-Marke betterlife.





ipanema2c ist eine Full-Service-Agentur, die kreativ und zielgerichtet fr ihre Kunden arbeitet. Fr deren bessere, erfolgreichere Kommunikation. Wir denken strategisch, handeln pragmatisch, liefern keine Kommunikation von der Stange. Sehen und gesehen werden: Wir glauben an die Kraft der Marke, wir glauben an Ideen.

ipanema2c brand communication gmbh

ipanema2c brand communication gmbh

Olaf Bruno Pahl

Ferdinand-Thun-Str. 44

42289 Wuppertal

info(at)ipanema2c.de

020269357323

www.ipanema2c.de



ipanema2c brand communication gmbh

Olaf Bruno Pahl

Wuppertal

Telefon: 020269357323





