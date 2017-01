Hasselfeldt zur Inneren Sicherheit: "Föderale Struktur hat sich bewährt"

(ots) - CSU-Landesgruppenchefin Gerda

Hasselfeldt hat die Reformpläne von Bundesinnenminister Thomas de

Maizière zu den deutschen Sicherheitsstrukturen in Teilen für gut

befunden. "Der Innenminister hat eine Diskussion angestoßen, die es

wert ist zu führen, nämlich eine Diskussion über eine bessere,

notwendige Zusammenarbeit der Behörden in den Ländern, nicht nur der

Verfassungsschutzbehörden", sagte die CSU-Politikerin dem TV-Sender

phoenix. Ein besserer Austausch von Informationen untereinander, auch

zwischen Bund und Ländern sei nötig, ebenso eine einheitliche

Rechtsgrundlage.



Eine reine Zuständigkeitsverlagerung, wie von de Maizière

gefordert, lehne sie derzeit ab: "Gott sei Dank haben wir in

Deutschland eine föderale Struktur, die sich immer wieder bewährt.

Wichtig ist nur, dass die unterschiedlichen Behörden zusammenarbeiten

und die Daten und Informationen nicht bunkern."







