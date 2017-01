Abendbrot ist Suppenzeit.

Während man sich am Morgen mit ofenfrischen Brötchen stärkt, darf sich schon auf das heiße Süppchen am Abend gefreut werden.

Morgengold bringt's - backfrisch und lecker!

(firmenpresse) - Für die meisten bedeutet Suppe Nahrung, Heilung und Trost - spätestens seit dem ersten Mal, als die Mutter einen dampfenden Teller Suppe brachte, weil man sich krank fühlte und umsorgt werden wollte.

Vor allem in den Wintermonaten steigt die Suppe in der Beliebtheitsskala ganz hoch an die Spitze. Nun wird es Zeit, den Suppentopf aus seiner Versenkung zu holen und leckere Suppen und Eintöpfe zu kochen! Die Vielfalt an Rezepten ist unendlich und mit frischen Zutaten sind Suppen und Eintöpfe besonders im Winter sehr gesund. Sie stärken das Immunsystem und spenden an kalten Tagen die nötige Wärme. Die Suppe ist daher ein idealer Ausklang des Tages. Der große französische Koch Auguste Escoffier hat einmal gesagt: "Suppe beruhigt das Herz, stillt den Hunger, löst die Anspannungen des Tages und weckt den Appetit."

Ganz Clevere bereiten gleich größere Mengen oder auch unterschiedliche Suppen zu, um sie dann portionsweise einzufrieren. Damit ist sichergestellt, dass, wann immer die Gelüste auf ein warmes Süppchen sich melden, in kürzester Zeit die wärmende Mahlzeit zur Verfügung steht.

Portionsweise lassen sich auch ofenfrische Brötchen und Backwaren für ein stärkendes Frühstück organisieren. Ohne großes eigenes Zutun können jeden Morgen Backwaren, wie Brötchen, Bretzeln oder auch Brote zum Frühstück genossen werden. Dafür sorgen die Morgengold Frühstücksdienste -sieben Tage in der Woche.

Um diesen Service zu nutzen bedarf es nur eines Telefonats oder wenige Klicks. Ganz nach Geschmack lassen sich die Brötchen-Lieferungen individuell zusammenstellen. Mehr Aufwand ist nicht von Nöten.

Die Service-Fahrer der Morgengold Frühstücksdienste nehmen die gewünschten Backwaren und Brötchen in den frühen Morgenstunden direkt in der Backstube entgegen und bringen sie auf dem schnellsten Weg an ihren Bestimmungsort. Zu finden sind die Brötchen und Backwaren dann an der Haustür, um den gedeckten Frühstückstisch zu bereichern.

Ein Service, den man das ganze Jahr in Anspruch nehmen kann, und der natürlich in den ungemütlichen Wintermonaten besondere Attraktivität genießt.

Die Brötchen der www.morgengold.de Frühstücksdienste liefern ausreichend Energie, um den Tag zu starten, die heiße Suppe wärmt nicht nur den Körper, sondern auch die Seele.





