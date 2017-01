Eutelsat sendet zwei neue Ultra HD Programme über die populäre Position HOTBIRD

FTV UHD und Travelxp 4K bereichern das Ultra HD Angebot für Kabel- und IPTV-Netzbetreiber in Europa

Zwei neue UltraHD Sender auf HOTBIRD

(firmenpresse) - Las Vegas, Paris, Köln, 4. Januar 2016 - Einen Tag vor der Eröffnung der Las Vegas Consumer Electronics Show, auf der Ultra HD einer der anhaltend heißen Trends sein wird, hat die Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris: ETL) den Start von zwei neuen Ultra HD Sendern auf ihrer beliebten TV-Position HOTBIRD angekündigt. Neben dem neuen Ultra HD Kanal von Fashion TV FTV UHD gibt mit Travelxp 4K der weltweit erste 4K Reisesender sein Debut. Beide Sender haben langfristige Verbreitungsverträge mit Eutelsat geschlossen, um die marktführende Reichweite von HOTBIRD bei der Programmverbreitung an Kabel- und IPTV-Netze in Europa, dem Nahen Osten sowie Nordafrika zu nutzen.



FTV UHD startete bereits am 23. Dezember 2016 auf HOTBIRD während Travelxp 4K im Januar 2017 mit seinen Übertragungen beginnt. Beide Sender nutzen HEVC (High Efficiency Video Coding) mit einer Farbtiefe von 10-Bit (1 Billion Farben) zum Kodieren Ihrer Inhalte, die mit 50 Bildern in der Sekunde übertragen werden.



Reise und Mode: Atemberaubende Inhalte in bester Ultra HD Qualität

Das starke Image und die hohe Bekanntheit der Marke Fashion TV stehen für einen einmaligen kosmopolitischen, modernen Stil. Auf dieser einzigartigen Position von Fashion TV baut der Sender FTV UHD auf und setzt durch ein originäres Programm in ausgezeichneter Bildqualität neue TV-Übertragungsstandards hinsichtlich Mode, Lifestyle und Trends.

Der CEO Michel Adam Lisowski von FTV UHD sagte: "seit dem Start unseres ersten Mode-Themenkanals auf einem Eutelsat-Satelliten im Jahr 1997 haben wir eine einzigartige und beeindruckende Marke geschaffen, die sich im Kern durch qualitativ hochwertige Übertragungen auszeichnet. Wir haben vor zehn Jahren nach dem Start unseres ersten digitalen Senders den Sprung in Richtung HD auf der Eutelsat-Flotte gewagt. Heute freuen wir uns, dass wir unser Engagement für Übertragungsstandards in höchster Qualität durch das Angebot eines Ultra HD Senders für die TV-Haushalte der Eutelsat Position HOTBIRD mit außergewöhnlichen Bildern der neuesten Modeevents rund um den Erdball bestätigen können. Eutelsat ist damit unser modischer und glücklicher HOTBIRD."





Der Reisesender Travelxp 4K ist in sieben Sprachen verfügbar und zeigt hunderte erstklassige Reisebeiträge, die weltweit gefilmt und produziert wurden. Der 4K Sender folgt dem erfolgreichen TV-Sender Travelxp HD, der Reise und Lifestyle Premiuminhalte bietet und weltweit von über 50 Millionen TV-Haushalten gesehen wird. Der neue Sender wird mit 10-Bit REC 2020 Farbtiefe im von der BBC und NHK entwickelten neuen HDR (High Dynamic Range) Standard übertragen. Dieser ermöglicht ein neues TV-Erlebnis in reicherer und dynamischerer Bildqualität durch eine Erhöhung des Kontrastverhältnisses zwischen hellen und dunklen Bereichen des Bildschirms und eine Erhöhung des Farbvolumens, den ein TV-Display wiedergeben kann. Der Standard nutzt HLG (Hybrid Log-Gamma) Technologie und eine Verteilung der Inhalte im Single Bitstream, der von HDR-Receivern und auch Standard Dynamic (SDR) Displays dekodiert werden kann.



Prashant Chothani, CEO von Travelxp 4K, kommentierte: "Travelxp 4K bringt die Welt in einer beeindruckenden Bildauflösung in die Haushalte. 10 Bit REC 2020 mit HLG und HDR macht die Seherfahrungen noch eindringlicher und lebendiger. Es geht nicht nur um mehr Pixel in 4K sondern auch um bessere Pixel. Wir freuen uns über die Stärkung unserer Partnerschaft und darüber, dass wir vom umfassenden Know-how der Ultra HD Übertragungskette von Eutelsat profitieren können. Durch die Nutzung der HOTBIRD Position erhalten wir Zugang zu einem einzigartigen ethnisch vielfältigen Bevölkerungspool. Zugleich ist dies für uns ein natürlicher Schritt, um Travelxp 4K beschleunigt in Haushalte in Europa, im Nahen Osten und in Nordafrika zu bringen."



Michel Azibert, Chief Commercial and Development Officer Eutelsat, ergänzte: "der Start von FTV UHD und Travelxp 4K ist ein erneuter Beweis für den Schritt von Inhalteproduzenten hin zu Ultra HD. Deren Vertrauen in Eutelsat spiegelt unserer besonderes Engagement für die Bereitstellung eines Dienstes wider, der Zuschauern einzigartige und unübertroffene Ultra HD Seherlebnisse garantier. Wir sind stolz darauf, dass wir diese neuen Sender unterstützen dürfen und fiebern der beschleunigten Aufnahme in den Haushalten innerhalb der großen Ausleuchtzone unserer TV-Position HOTBIRD entgegen."



Empfang von FTV UHD und Travelxp 4K auf HOTBIRD (13° Ost)



FTV UHD

Frequenz: 12539 MHz

Horizontal Polarisation

DVB-S2, 8PSK, FEC 5/6

Symbolrate: 30000



Travelxp 4K

Frequenz: 10727 MHz

Horizontal Polarisation

DVB-S2 8PSK, FEC 3/4

Symbolrate: 30000

Der Sender überträgt mit High Dynamic Range (HDR ) Hybrid Log Gamma (HLG )



Fashiontv's FTVUHD

In den vergangenen 20 Jahren hat sich das in Privatbesitz befindende Unternehmen fashiontv mit Niederlassungen in Paris, Mailand, Wien und in Asien unter dem Motto "I love fashiontv and I see it first on ftv" zu einer weltweit bekannten Marke entwickelt. Ftv konnte der Marke zum Durchbruch im Bereich OTT, in den sozialen Medien, auf mobilen und SmartTV Applikationen, in Hotels, Cafés und bei vielen anderen modischen Produkten und Diensten verhelfen. Ftv wird über mehr als 40 Satelliten sowie an tausende Kabel-, IPTV- und GSM-Netze übertragen. Weitere Informationen: www.ftv.com



Vertrieb und Pressekontakt

www.info.ftv.com oder michal(at)ftv.com



travelxp 4K

Travelxp 4K ist eine Initiative des indischen Privatunternehmens Celebrities Management Private Limited mit Beteiligungen in den Bereichen Fernsehen, Werbung, Medienberatung und damit verbundenen Diensten. Das Unternehmen betreibt sieben Satellitensender rund um die Welt im Rahmen der Unternehmen der Gruppe. Weitere Informationen: www.travelxp.tv

Presse

Trishala Maheshwari Tel: +91 9820133783 trishala.maheshwari(at)travelxp.tv













Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.eutelsat.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Eutelsat Communications (www.eutelsat.com)



Die 1977 gegründete Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL, ISIN: FR0010221234) ist einer der führenden und erfahrensten Satellitenbetreiber weltweit. Das Unternehmen stellt wirtschaftlich nutzbare Kapazitäten auf 40 Satelliten für TV-Sender, Rundfunk- und Fernsehverbände, Betreiber von Pay-TV Plattformen, TV, Daten und Internet Service Provider, Unternehmen und staatliche Institutionen bereit. Die Satelliten bieten, unabhängig vom Standort des Nutzers, eine universelle Abdeckung Europas, des Mittleren Ostens, Nord-, Mittel- und Südamerikas, Afrikas sowie der Region Asien-Pazifik für TV-, Daten- und Breitbanddienste sowie die staatliche Kommunikation. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Paris sowie Niederlassungen und Teleports rund um den Globus. Zusammen mit den Tochterunternehmen beschäftigt Eutelsat 1.000 Mitarbeiter aus 37 Ländern, die auf ihren jeweiligen Gebieten Fachleute sind und für Kunden Dienste in höchster Servicequalität erbringen. Für weitere Informationen: www.eutelsat.com; www.eutelsat.de







Dies ist eine Pressemitteilung von

Eutelsat Communications

Leseranfragen:

Hindenburgstraße 20, 51643 Gummersbach

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 04.01.2017 - 13:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1441233

Anzahl Zeichen: 6293

Kontakt-Informationen:

Firma: Eutelsat Communications

Ansprechpartner: Thomas Fuchs

Stadt: Paris Cedex 15

Telefon: 02261-9942393



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.