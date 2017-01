Alice Weidel: Mayzek muss sich endlich von der Scharia distanzieren

(ots) - Zu den Äußerungen des Zentralratschefs Mazyek

erklärt AfD-Vorstandsmitglied Alice Weidel:



"Es ist zynisch, wenn Aiman Mazyek den Zusammenhalt der deutschen

Gesellschaft beschwört; diese aber stattdessen spaltet. Ist es doch

sein Verein, der die Scharia befürwortet; Dinge, die unserem

Grundgesetz, unserer gesellschaftlichen Ordnung und dem

Integrationsprinzip fundamental entgegenlaufen.



Mazyek, dessen in Teilen radikaler Verein kaum 20.000 Mitglieder

zählt, und der sich trotzdem selbstherrlich anmaßt, für die

Gesamtheit der Muslime in Deutschland zu sprechen, wäre gut beraten,

wenn er endlich selbst einen Beitrag zur Integration der Muslime in

Deutschland leisten würde. Am besten, indem er sich endlich von der

Scharia, der in Stein gemeißelten Unterdrückung der Frau, öffentlich

distanzieren würde.



Es ist haarsträubend, wie deutsche Politiker mit diesem

Repräsentanten eines Vereins auf höchster Ebene zusammenarbeiten

können. Mazyek ist kein Demokrat; er hat unser Grundgesetz nicht

verinnerlicht. Ich fordere Mazyek auf, sich endlich von den

Steinzeit-Gesetzen der Scharia zu distanzieren, bevor er über den

Zusammenhalt einer modernen, demokratischen Gesellschaft fabuliert."







