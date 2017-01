DÄNISCHE DELIKATESSEN: Die 11. Episode der Segelserie "THE GERMANS - On Tour" ist online

Inmitten karibischer Inseln erleben drei Deutsche Dudes einen abenteuerlichen Segeltörn. Jetzt ist die 11. Episode DÄNISCHE DELIKATESSEN der "Bahamas Edition" online.

Segelcrew der Gypsy Spirit

(firmenpresse) - "THE GERMANS - On Tour" ist ein eher ungewöhnliches Webserien-Format. Ein mit dem Smartphone gedrehter Mobil Report, bei dem Erzähler Sebo in zweiminütigen Filmen von seinem Segeltrip durch die Karibik berichtet. Soweit nichts besonderes im Netz, doch Sebo stellt nicht etwa mit wackeligen Bildern die touristischen Highlights der Region in den Mittelpunkt, sondern nimmt sich über mehrere Wochen Zeit für die unberührten Nebenschauplätze und rückt die täglichen Abenteuer der Segelcrew um Kapitän Krause in den Fokus.



So auch in der neuen 11. Episode "Dänische Delikatessen". Schlechtes Wetter bricht unerwartet über Nacht herein. Als sich der Schiffsanker der Gypsy Spirit losreißt, wirft Kapitän Krause seine beiden Jungs aus den Kojen, um das Segelboot an einen geschützteren Ort zu verlegen. Die Laune an Bord ist nicht gerade überragend. Das aride Winterklima, welches eigentlich in den Wintermonaten für strahlenden Sonnenschein in der Karibik verantwortlich ist, hat die drei Deutschen überrascht. Als die Gypsy Spirit endlich an ihrem neuen Ankerplatz vertäut ist, beginnt Kapitän Krause das Frühstück vorzubereiten. Großes Entsetzen macht sich breit, so etwas kann man doch nicht essen. Ob die Crew diese Kochaktion dem Kapitän durchgehen lässt oder gar eine Kombüsen-Meuterei anzettelt, verrät die 11. Episode auf der Videoplattform Youtube.



Hinter der Serie "THE GERMANS - On Tour" steckt die Berliner Filmproduktion MONOCHROM FILM GmbH. Produzent und Regisseur Sebastian Naumann entwickelte und produzierte das Format in den vergangenen zwei Jahren. Die erste Staffel "Bahamas Edition" schildert in dreißig Folgen die Abenteuer der drei Germans. Die Webserie nimmt den Zuschauer mit an den abgelegensten und schönsten Ort der Welt, den Exumas - einer Inselgruppe die aus über 360 Inseln besteht. Sie ist wegen ihrer Riffe und Höhlen ein beliebtes Ziel für Segler und Taucher. Hier liegt Kapitän Krause mit seinem Segelboot vor Anker und hier beginnt die sagenumwobene Reise der drei Dudes. Pro Woche werden zwei neue Folgen auf dem "THE GERMANS - On Tour" Youtube-Channel veröffentlicht. Alle bereits veröffentlichten Episoden sind rund um die Uhr in der "Bahamas Edition" Youtube-Playlist abrufbar.





