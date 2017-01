Honorarfreies Fotomaterial von Stiebel Eltron für Medien in der Bilddatenbank der Deutschen Presse-Agentur (dpa) (FOTO)

Stiebel Eltron gehört zu den führenden Unternehmen auf dem Markt

der Erneuerbaren Energien, der Wärme- und Haustechnik. Das deutsche

Qualitätsunternehmen entwickelte sich seit seiner Gründung 1924 zu

einem der größten Anbieter auf dem Wärmemarkt und zum Weltmarktführer

bei Komfort-Durchlauferhitzern. Als Pionier startete Stiebel Eltron

bereits in den 70er Jahren mit der Entwicklung und Fertigung von

Produkten zur Nutzung erneuerbarer Energien in der Haustechnik.



Heizungs- und Warmwasser-Wärmepumpen, Photovoltaik- und

Solarthermieanlagen, kontrollierte Wohnungslüftung mit

Wärmerückgewinnung, effiziente Warmwasserbereitung,

Smart-Home-Lösungen oder der Durchlauferhitzer mit Internetradio und

Wetterbericht: Bildmaterial zu diesen Themen ist ab sofort in der

dpa-Bilddatenbank verfügbar.



