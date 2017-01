AENGEVELT besetzt Führungspositionen aus den eigenen Reihen

(firmenpresse) - · Ullrich Müller übernimmt Niederlassungsleitung AENGEVELT Leipzig

· Anett Richter übernimmt Niederlassungsleitung AENGEVELT Dresden

· Rüdiger Jansen wechselt in den Bereich “Key-Account“

· Jan Schmitz wird stellvertretender Leiter des Düsseldorfer Teams

“Investment & Development“



Seit 01. Januar 2017 leitet Ullrich Müller die AENGEVELT-Niederlassung Leipzig. Müller ist im Januar 1997 in Leipzig in das Unternehmen eingetreten und war hier ab 1998 als stellvertretender Niederlassungsleiter tätig. Zu seinen Aufgaben zählten unter anderem Aufbau und Leitung des Geschäftsbereichs “Central Eastern Europe CEE“ mit Vermarktungsschwerpunkten Polen, Tschechien, Ungarn und zur Unterstützung der 1993 gegründeten Niederlassung Moskau. Im November 2009 wechselte Müller dann nach Dresden, wo er die Leitung der dortigen Niederlassung übernahm.



Die Leitung der AENGEVELT-Niederlassung Dresden übernimmt zum 01. Januar 2017 Anett Richter, die seit 2010 in Dresden als Senior-Beraterin im AENGEVELT-Geschäftsbereich “Investment & Development“ tätig ist.



Dipl.-Kfm. Rüdiger Jansen, seit 1971 im Unternehmen und seit Oktober 1991 Niederlassungsleiter AENGEVELT Leipzig, wechselt planmäßig zum 01. Januar 2017 in den Leipziger Key-Account-Bereich und ist zudem in der bundesweiten Akquise von Kauf- und Mietobjekten tätig.



In Düsseldorf ist Dipl.-Ing. Jan Schmitz seit Dezember 2007 erfolgreich im Team „Investment & Development“ tätig und unterstützt als stellvertretender Leiter seit 01. Januar 2017 den langjährigen Teamleiter Oliver Lederer.



„Management und nunmehr schon vierte Gesellschaftergeneration setzen den auf Banken- und Konzernunabhängigkeit und damit Weisungsfreiheit gegründeten Erfolg des Unternehmens in den deutschen Wachstumszentren konsequent gemeinsam fort“, kommentiert Wulff Aengevelt und ergänzt: „Dabei steht unser Haus für Kontinuität und wächst seit mehr als 100 Jahren dank der systematischen, individuellen Förderung, Aus- und Fortbildung unserer Spezialisten aus sich selbst heraus. Dies bietet engagierten Immobilienexperten größeren Freiraum und exzellente Entwicklungsmöglichkeiten.“





AENGEVELT führte 2016 unternehmensweit mehr als 125.000 Kundenberatungen und Objektbesichtigungen durch - Ergebnis:

• Transaktionsvolumen aus Objektverkäufen: rd. 590 Mio. €

• Gewerbliches Vermietungsvolumen: rd. 250.000 m²





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Unternehmen begleitet und berät seine Kunden auf Basis seines umfangreichen wissenschaftlichen Immobilien-Research auf der gesamten Wertschöpfungsstrecke ihrer Liegenschaften – vom Einkauf über Projektinitiierung/-begleitung, Vermietung etc. bis hin zum Exit/Verkauf.



Ergebnis 2016: mehr als 125.000 Kundenberatungen und Objektbesichtigungen, ein Transaktionsvolumen aus vermittelten Immobilienverläufen von rd. EUR 590 Mio. sowie eine gewerbliche Vermietungsleistung von über 250.000 m².



Hierbei lässt AENGEVELT regelmäßig seine Dienstleistungen durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut überprüfen. Das Ergebnis der letzten Befragung sind wiederum Bestnoten hinsichtlich der Kundenzufriedenheit: So würden 99% der Befragten AENGEVELT „auf jeden Fall“ bzw. „evtl.“ wieder als Dienstleister zu nutzen, ebenfalls 99% würden AENGEVELT „auf jeden Fall“ bzw. „evtl.“ Geschäftsfreunden oder Geschäftspartnern empfehlen.



Außerdem wurde AENGEVELT in einer Studie von FOCUS-MONEY als fairster Immobilienmakler ausgezeichnet und als einziger Makler in vier von fünf Kategorien mit „sehr gut“ bewertet (FOCUS-MONEY, Ausgabe 11/2016, 09.03.2016).



Um seinen Kunden eine völlig interessenunabhängige, marktorientierte Fachberatung zu garantieren, ist und bleibt AENGEVELT absolut banken-, versicherungs- und weisungsungebunden und damit frei von Allfinanz- und Konzernstrategien und pflegt zudem ein umfassendes Wertemanagement. Außerdem ist AENGEVELT seit 2008 DIN EN ISO9001: 2008 zertifiziert und gehörte 2010 zu den ersten Unternehmen der deutschen Immobilienwirtschaft, die von der „Initiative Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft e.V.“ (ICG) das Zertifikat „ComplianceManagement“ erhalten haben.

