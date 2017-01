Merck stärkt mit Übernahme von BioControl Position in der Lebensmittelkontrolle

(ots) - Merck

(http://www.merckgroup.com/en/index.html), ein führendes

Wissenschafts- und Technologieunternehmen, hat heute die Übernahme

von BioControl Systems Inc., einem globalen Anbieter im Bereich der

Lebensmitteltestung, bekannt gegeben. Die Übernahme eröffnet Merck

Wachstumschancen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, vor

allem in den USA. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde

Stillschweigen vereinbart.



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/453215/Merck_BioControl.jpg



Die etablierte Schnelltesttechnologie und extern zertifizierten

Testplattformen von BioControl ergänzen das Portfolio an Geräten und

Verbrauchsmaterialien der Geschäftseinheit Applied Solutions von

Merck, die den Arbeitsablauf bei der Testung von Lebensmitteln auf

Krankheitserreger unterstützen.



"Durch die Übernahme von BioControl können wir mit einem

umfassenden Portfolio an modernsten Testtechnologien Kunden besser

dabei unterstützen, die Sicherheit des weltweiten

Lebensmittelangebots zu schützen", sagte Udit Batra, Mitglied der

Geschäftsleitung von Merck und Leiter des Unternehmensbereichs Life

(http://www.merckgroup.com/en/products/life_science/life_science.html

)Science (http://www.merckgroup.com/en/products/life_science/life_sci

ence.html). "Mit den innovativen Assays und zertifizierten Testkits

von BioControl und unseren eigenen Stärken in den Bereichen

Mikrobiologie, Filtration und E-Commerce werden wir zu einem starken

globalen Anbieter avancieren mit dem Ziel, wichtige Herausforderungen

bei der mikrobiellen Lebensmittelkontrolle zu lösen."



Die Lebensmittelsicherheit ist aufgrund zunehmender

Lebensmittelinfektionen und Rückrufaktionen in den Blickpunkt der

Öffentlichkeit geraten. Hierfür können die unterschiedlichsten

Lebensmittel die Ursache sein, u. a. unzureichend gegartes Fleisch,



Eier, Frischwaren und Milchprodukte, die durch Salmonella, Listeria,

E.coli O157H7 oder Campylobacter kontaminiert sind. Das

Produktportfolio von BioControl umfasst Nachweistests für Pathogene,

mit denen gesundheitsschädliche Bakterien in Lebensmitteln und

Inhaltsstoffen identifiziert werden können. Ein wichtiger Kundenstamm

des Unternehmens sind fleischproduzierende Betriebe.



"Unter dem Dach von Merck sind BioControl, unsere Kunden und

unsere Mitarbeiter am besten aufgehoben", sagte Phil Feldsine,

President und Chief Executive von BioControl. "Merck wird als global

positioniertes Unternehmen und führender Anbieter im Laborgeschäft

die innovativen, kundenorientierten Lösungen von BioControl einem

breiteren Kundenstamm weltweit zugänglich machen und bestehenden

Kunden den Zugang zu seinem Produktportfolio und seiner Expertise im

Bereich Lebensmittelsicherheit eröffnen. Für BioControl ist es eine

große Bereicherung, Teil eines 350 Jahre alten Welt-Unternehmens zu

werden, das den Ruf genießt, bei allem, was es tut, sehr hohe

Qualitätsstandards zu halten."



Die Übernahme steht in Einklang mit der Strategie des

Unternehmensbereichs Life Science von Merck, in Schlüsselregionen zu

expandieren und Kunden aus Anwendungslaboren (u. a. bei Tests zur

Lebensmittel- und Getränkesicherheit) ein differenziertes Angebot zur

Verfügung zu stellen. Während Lösungen für die mikrobielle

Qualitätskontrolle in pharmazeutischen Herstellungsprozessen und

Produkten - ein Bereich, in dem Merck mit seinem Geschäft führende

Marktanteile hält -ein Schwerpunkt des Unternehmensbereichs bleiben,

wird Merck durch die Übernahme seinen Kunden aus der Lebensmittel-

und Getränkeindustrie jetzt eine vollständige Plattform an

Pathogentests für die Lebensmittelkontrolle anbieten können.



Bei dieser Transaktion agierte Achelous Partners als Finanzberater

von BioControl, während Merck von Nixon Peabody LLP vertreten wurde.



Über BioControl



BioControl ist seit mehr als 30 Jahren eines der führenden

Unternehmen im Bereich innovativer mikrobiologischer Schnelltests für

die Lebensmittelsicherheit. Das Unternehmen bietet ein vielfältiges

Portfolio an fremdzertifizierten Produktlinien an, u. a.

mikrobiologische Testverfahren für die Industrie,

Schnellnachweismethoden für durch Lebensmittel übertragene Pathogene,

quantitative Bestimmung von Mikroorganismen und Hygieneüberwachung.

Kunden des Unternehmens sind vorwiegend Lebensmittelproduzenten,

Rohstofflieferanten, Auftragstestlabore und Labore behördlicher

Einrichtungen. BioControl mit Firmensitz in Bellevue (WA, USA)

beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter weltweit. 2015 erwirtschaftete

das Unternehmen einen Umsatz von 34 Mio. US-Dollar. Weitere Details

finden Sie unter: www.biocontrol.com.



Sämtliche Pressemeldungen von Merck werden zeitgleich mit der

Publikation im Internet auch per



E-Mail versendet: Nutzen Sie die Web-Adresse www.merck.de/newsabo,

um sich online zu registrieren, die getroffene Auswahl zu ändern oder

den Service wieder zu kündigen.



Über Merck



Merck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen

in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.

Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien

weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von

biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler

Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung

und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder

LCD-Fernseher. 2015 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz

von 12,85 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische

Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute

Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in

Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck.

Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD

Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt.







