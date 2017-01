DIGITSOLE® stellt die erste Smartshoe Kollektion vor.

Die Verknüpfung von Mode, Funktion und dem Internet der Dinge in nur einem Schuh.

DIGITSOLE® stellt die erste Smartshoe Kollektion vor.

(firmenpresse) - Nancy (Frankreich), 03. Januar 2017 − Auf den Fersen des weltweit ersten Smartshoes mit Automatik-Schnürung, erstmals präsentiert auf der CES in Las Vegas im Januar 2016. Doch nun geht DIGITSOLE® einen Schritt weiter, indem der französische Schuhhersteller die erste Kollektion von konnektiven Schuhen auf der CES 2017 in Las Vegas vorstellt.

Mit über zehn neuen Modellen, darunter einem Frauen-High-Heel-Schuh mit Teleskoptechnik und einem intelligenten Laufschuh, der seine Dämpfung in Echtzeit anpasst, verbindet DIGITSOLE® Mode und Funktion mit Technologie, um die innovativste Schuhlinie der Branche zu liefern.



Die neue DIGITSOLE® Smartshoe Linie enthält:



• Frauen-High-Heel-Schuh mit Teleskop-Technologie: Mit einem einzigen Klick auf ihr

Smartphone, können die Benutzer die Höhe der teleskopischen Ferse steuern. Der

Schuh zählt darüber hinaus auch Schrittanzahl, Kalorien, Distanz und vieles mehr.

• Run Profiler Active: Mit dem Innovationspreis der CES 2017 (Kategorie Sport, Fitness und BioTech) ausgezeichnet, ist es der erste Schuh, der einen Lauf analysieren und die

Dämpfung für den Benutzer in Echtzeit anpassen kann. Er analysiert alle Schritte in 3D

und in Echtzeit.

• Smartshoe 002: DIGITSOLE® präsentiert die zweite Generation Ihres voll

funktionsfähigen Smartshoes mit Automatik-Schnürung.

• Outdoor-Schuh mit Wärme-Technologie: Der erste verbundene und beheizte Schuh

für Outdoor-Aktivitäten.

• Sportlicher Freizeitschuh mit Wärmetechnologie: Der erste beheizte und verbundene

sportliche Freizeitschuh.

• Herren-Schuh mit Walk Profiler: Analysiert den Lauf und die Haltung in Echtzeit, um

Verletzungen zu vermeiden.

• Kids Connected Schuh: Schritt- und Ganganalyse mit integrierten Licht.







Das französische Unternehmen DIGITSOLE®, welches wurde 2009 gegründet wurde, hat seinen Sitz in Nancy. Mit der Präsentation der Warm Series im Januar 2015 auf der CES in Las Vegas, erlangte das Unternehmen die Auszeichnung „best innovation“ des Jahres. Im folgenden Jahr 2016 stellt DIGITSOLE® die erste Generation seines Smartshoes erneut in Las Vegas vor und erzielt damit den internationalen Durchbruch.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Digitsole

Leseranfragen:

DIGITSOLE®

13 rue here , Place Stanislas, 54000 Nancy / Frankreich

Ansprechpartnerin Presse (DACH): Dana Fritsche

E-Mail: d.fritsche(at)digitsole.com

Web: www.digitsole.com

