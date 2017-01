NOZ: Grünen-Fraktionschef Hofreiter: CSU setzt auf Spaltung und Zwist

(ots) - Grünen-Fraktionschef Hofreiter: CSU setzt auf

Spaltung und Zwist



"Parteichef Seehofer denkt nur an die eigene Profilierung" -

Lösungen für Sicherheits-und Asylpolitik gefordert



Osnabrück. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat von der CSU

"konstruktive Lösungen " für die Sicherheits- und Asylpolitik

gefordert. Die Zeit der "Muskelspiele" sei vorbei, sagte Hofreiter

der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) mit Blick auf die

CSU-Klausur in Seeon. Parteichef Horst Seehofer setze weiter "auf

Spaltung und Zwist".



Statt den Schulterschluss mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu

suchen, wiederhole Seehofer "fast schon mantrahaft seine

abgedroschene populistische Forderung nach einer Obergrenze". Die

eigene Profilierung sei alleiniges Ziel des bayerischen

Ministerpräsidenten. Ernsthafte Lösungsansätze bleibe die CSU

schuldig, das gelte zum Beispiel für Vorschläge zur besseren

Koordinierung der Flüchtlingspolitik in der EU oder zu

funktionierenden Rücknahmeabkommen mit den Herkunftsländern von

Zufluchtsuchenden.







