Mehr als 50 Millionen Krankenkassen-Mitglieder können Beiträge sparen

(ots) - hkk Krankenkasse günstigste Wahl in 13

Bundesländern / Mehr als 90 Prozent aller Kassenmitglieder zahlen

höhere Beiträge als nötig / Durch Wechsel bis zu 579 Euro sparen



Mehr als 50 Millionen Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen

können durch einen Wechsel zur hkk Beiträge sparen. Dies entspricht

mehr als 90 Prozent der rund 55 Millionen Kassenmitglieder in

Deutschland.



Seit Anfang 2017 ist die hkk Krankenkasse mit 0,59 Prozent

Zusatzbeitrag der günstigste Anbieter in 13 von 16 Bundesländern und

unterbietet auch regionale, meist kleine Wettbewerber. Darüber hinaus

ist die hkk bereits im dritten Jahr in Folge der günstigste

bundesweite Anbieter. Auch 2017 hält die Bremer Kasse ihren Beitrag

stabil - im Gegensatz zu bisher 27 von insgesamt 113 Krankenkassen,

die Erhöhungen vorgenommen haben.



Tabelle: hkk Krankenkasse ist Preisführerin in 13 Bundesländern



GKV-Mitglieder Geöffnete Kassen Preisposition

(Stand 01.07.16) der hkk



Baden-Württemberg 6.938.312 55 Drittgünstigste

Bayern 8.325.254 55 Günstigste

Berlin 2.406.082 48 Günstigste

Brandenburg 1.836.623 47 Günstigste

Bremen 453.383 49 Günstigste

Hamburg 1.202.030 51 Günstigste

Hessen 3.988.363 52 Günstigste

Mecklenburg-Vorp. 1.209.561 45 Günstigste

Niedersachsen 5.256.122 55 Günstigste

NRW 11.649.129 59 Günstigste

Rheinland-Pfalz 2.568.272 51 Zweitgünstigste

Saarland 661.588 46 Günstigste

Sachsen 3.082.656 50 Günstigste



Sachsen-Anhalt 1.736.388 46 Zweitgünstigste

Schleswig-Holstein 1.884.470 45 Günstigste

Thüringen 1.633.925 45 Günstigste



Summe 54.832.158



2017 sparen hkk-Mitglieder gegenüber einer durchschnittlich teuren

Kasse - abhängig vom Einkommen - bis zu 266 Euro. Im Vergleich zu

einer Kasse mit einem Zusatzbeitrag von 1,7 Prozent beträgt die

hkk-Ersparnis bis zu 579 Euro.



Rund 95 Prozent der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen sind

vom Gesetzgeber vorgeschrieben und daher identisch. Trotz ihrer

günstigen Beiträge übertrifft die hkk den Krankenkassendurchschnitt

aber auch bei den darüber hinaus gehenden Leistungen. So bietet sie

Zusatzleistungen in den Bereichen Naturmedizin, Vorsorge und bei

Schwangerschaft im Wert von mehr als 1.000 Euro pro Jahr. Dazu kommt

ein Bonusprogramm im Wert von bis zu 250 Euro jährlich.



Über die hkk Krankenkasse (Handelskrankenkasse): Die hkk zählt mit

26 Geschäftsstellen und 2.000 Servicepunkten zu den 20 größten

bundesweiten gesetzlichen Krankenkassen und ist im Jahr 2016 um mehr

als 100.000 Kunden gewachsen. Aktuell versichert sie mehr als 520.000

Versicherte, davon mehr als 390.000 beitragszahlende Mitglieder. Ihr

unveränderter Zusatzbeitrag von 0,59 Prozent (Gesamtbeitrag 15,19

Prozent) macht die hkk 2017 zum dritten Mal in Folge zur günstigsten

deutschlandweit wählbaren Krankenkasse. Für einen weiterführenden

Gesundheitsschutz erhalten hkk-Kunden private Zusatzangebote der

LVM-Versicherung zu Sonderkonditionen. Die Verwaltungskosten der hkk

liegen etwa 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Rund 900

MitarbeiterInnen betreuen ein Ausgabenvolumen von mehr als 1,3 Mrd.

Euro.







