ZDF-Programmänderung ab Woche 02/17

(ots) - Woche 02/17



So., 8.1.



18.00 ZDF.reportage

Die Elbphilharmonie

Bitte Ergänzung beachten:

Film von Kristina Hansen und Sven Rieken



Woche 03/17



Di., 17.1.



Bitte Folgentausch beachten:



20.15 ZDFzeit (HD/UT)

Die Tricks der Lebensmittelindustrie (1)

Turbo-Salami, Tütensuppen & Co.

Film von Thomas Lischak

Kamera: Björn Schneider

Deutschland 2017

(Text und weitere Angaben s. 24.1.2017)



(Weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen. "Die Tricks der

Lebensmittelindustrie: Light-Produkte, Veggie-Wurst & Co." wird auf

Di., 24.1.2017, 20.15 Uhr verschoben.)



-------------------------



1.00 Neu im Kino

Bitte Ergänzung beachten:

"Manchester by the Sea" von Kenneth Lonergan



Mi., 18.1.



0.55 ZDFzeit (VPS 0.45/HD/UT)

Die Tricks der Lebensmittelindustrie (1)

Turbo-Salami, Tütensuppen & Co.

Film von Thomas Lischak

(vom Vortag)

Kamera: Björn Schneider

Deutschland 2017

(Text und weitere Angaben s. 25.1.2017)



(Weiterer Ablauf ab 1.40 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholung "Die

Tricks der Lebensmittelindustrie: Light-Produkte, Veggie-Wurst & Co."

wird auf Mi., 25.1.2017, 0.45 Uhr verschoben.)



Woche 04/17



Di., 24.1.



Bitte Folgentausch beachten:



20.15 ZDFzeit (HD/UT)

Die Tricks der Lebensmittelindustrie (2)

Light-Produkte, Veggie-Wurst & Co.

Film von Thomas Lischak

Kamera: Björn Schneider

Deutschland 2017

(Text und weitere Angaben s. 17.1.2017)



(Weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen. "Die Tricks der



Lebensmittelindustrie: Turbo-Salami, Tütensuppen & Co." wird auf Di.,

17.1.2017, 20.15 Uhr vorgezogen.)



Mi., 25.1



0.45 ZDFzeit (HD/UT)

Die Tricks der Lebensmittelindustrie (2)

Light-Produkte, Veggie-Wurst & Co.

Film von Thomas Lischak

(vom Vortag)

Kamera: Björn Schneider

Deutschland 2017

(Text und weitere Angaben s. 18.1.2017)



(Weiterer Ablauf ab 1.30 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholung "Die

Tricks der Lebensmittelindustrie: Turbo-Salami, Tütensuppen & Co."

wird auf Mi., 18.1.2017, 0.55 Uhr vorgezogen.)







Pressekontakt:

ZDF-Planung

Telefon: +49-6131-70-15246



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 04.01.2017 - 15:06

Sprache: Deutsch

News-ID 1441277

Anzahl Zeichen: 2978

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF

Stadt: Mainz





